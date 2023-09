AFRIQUE Élargir les échanges de dette pour financer l'action climatique

Alwihda Info | Par APO - 11 Septembre 2023



Lors de l'événement organisé par Africatalyst et Open Society Foundations, les principaux experts africains appellent à davantage d'innovation, de partenariats et de réformes gouvernementales pour débloquer des milliards de financements climatiques.

Alors que l'Afrique a besoin de plus de 300 milliards de dollars par an pour l'adaptation au climat, les décideurs et les responsables gouvernementaux réunis lors d'un événement de haut niveau en marge du Sommet sur le climat en Afrique à Nairobi ont appelé à la mise en place de mécanismes innovants pour débloquer le financement climatique.



L'événement coorganisé par AfriCatalyst et Open Society Foundations (OSF) a exploré comment le continent peut tirer parti avec succès des échanges de dette pour le climat, des marchés du carbone et des obligations vertes. Dans son discours d'ouverture, Ibrahima Cheick Diong, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Directeur général du Groupe de la Capacité de Gestion des Risques en Afrique (ARCG), a souligné l'importance d'explorer de nouveaux paradigmes pour mobiliser des fonds pour l'adaptation au climat.



"Ce ne peut pas être business as usual - nous devons innover. Nous devons créer un Triple A du financement climatique : Adaptabilité, Abordabilité et Accessibilité du financement climatique. Je crois que l'adaptation et l'atténuation peuvent aller de pair."



Malgré sa faible contribution aux émissions mondiales, les pays africains sont contraints de consacrer 9 % de leur budget chaque année pour faire face aux catastrophes climatiques croissantes. Vera Songwe, chercheuse non résidente à l'Institut Brookings, a souligné la nécessité d'une gouvernance efficace et de la réforme des cadres politiques en faveur des investissements dans des initiatives climatiques telles que les énergies renouvelables, la transition verte et les infrastructures publiques durables.



"L'Afrique doit sortir de sa croissance lente - nous devons nous assurer que nous réformons l'architecture financière mondiale pour nous permettre d'obtenir des financements. La mobilisation des ressources nationales via les marchés du carbone est cruciale. Un marché du carbone plus transparent encouragera cela. Dans un marché du carbone parfait, l'Afrique peut gagner environ 50 à 180 dollars", a-t-elle noté.



Amadou Hott, l'envoyé spécial du Président de la Banque africaine de développement (BAD), a souligné le rôle crucial de la philanthropie pour aider les gouvernements à combler le fossé des compétences en les aidant à attirer des talents, mais aussi en leur fournissant un capital précieux pouvant servir de garantie.



"Cela améliorera la crédibilité des projets et permettra aux banques commerciales et aux fonds de capital-investissement de se sentir à l'aise. La façon dont nous avons structuré l'Alliance pour l'Infrastructure Verte en Afrique est conforme à la manière dont les partenariats devraient être menés pour mobiliser le financement climatique à grande échelle, nous examinons l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous avons besoin d'un travail en amont de la part des gouvernements pour définir la bonne planification, vision et stratégies pour nous assurer que nous avons des Contributions Déterminées au niveau National (NDC)."



Sept mois après le lancement de l'Initiative des Marchés du Carbone en Afrique (ACMI) à la COP27, des progrès lents ont été réalisés dans l'utilisation des vastes puits de carbone du continent, tels que la Forêt du Congo - la deuxième plus grande forêt au monde et le "deuxième poumon" de la planète Terre - qui est estimée à contenir 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone. Lors de l'événement, le Dr Mahmoud Mohieldin, Champion de Haut Niveau pour le Changement Climatique des Nations Unies pour la COP27, a appelé les pays africains à exploiter leurs riches puits de carbone pour attirer davantage de financements via les marchés du carbone.



"L'Afrique a des projets bancables et des projets attractifs, mais elle a besoin d'un meilleur environnement commercial, d'incitations réglementaires plus favorables et de meilleures opportunités de marketing. Un cadre financier intégré doit être encouragé au niveau national. L'atténuation devrait venir de la participation du capital-investissement privé, l'adaptation devrait venir du financement concessionnel. Les pertes et les dommages devraient venir des subventions."



Cette année, AfriCatalyst a joué un rôle de premier plan dans la définition des discussions sur le changement climatique sur le continent. La société de conseil en développement panafricaine, basée à Dakar, au Sénégal, publie chaque semaine des analyses sur les politiques liées au climat qui offrent des orientations aux investisseurs, aux décideurs politiques et aux professionnels des médias. Lors de l'événement de haut niveau, AfriCatalyst a lancé son document politique phare intitulé "Élargissement et Augmentation des Échanges de Dette pour le Climat et la Nature en Afrique".



Les principaux enseignements comprennent comment le continent peut restructurer sa dette pour la faire correspondre aux objectifs de développement durable et à la résilience climatique, présentant ainsi une situation gagnant-gagnant tant pour les créanciers étrangers que pour les nations africaines. Les échanges de dette pour le climat sont le fruit de partenariats collaboratifs, et l'instrument politique offre des voies pour renforcer ces réseaux. Les intervenants lors de l'événement ont également souligné l'importance de l'unité africaine pour relever les défis de la mobilisation du financement climatique.



Également lors de l'événement, le Vice-président exécutif des Finances et des Services bancaires à l'Export Import Bank africaine (Afrexim Bank), Denys Denya, a souligné le rôle essentiel que jouent les institutions multilatérales de développement en fournissant des garanties, en attirant des investisseurs étrangers et en finançant les premières phases de mise en œuvre. Denya a mis en avant l'engagement de la banque à collaborer avec les acteurs pertinents pour répondre à la question climatique.



"La Banque africaine d'import-export a mis en place 500 millions de dollars qui aideront dans les projets climatiques. Le secteur privé considère certains projets climatiques comme risqués. Le secteur public ne peut pas financer ces projets par lui-même. En fournissant un financement concessionnel, un financement par subvention et des garanties aux investisseurs pour regarder différemment les projets", a-t-il déclaré.





Dans la même rubrique : < > L'Afrique appelle à des services climatologiques personnalisés pour construire un continent résilient au climat Libye : Trois jours de deuil national décrété après des tempêtes meurtrières Séisme au Maroc : Le bilan provisoire monte à 2 497 morts Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)