Élections au Tchad : Abba Djidda Mamar Exhorte à une Participation Pacifique au 3ᵉ Arrondissement de N’Djamena

S’adressant à la presse, Abba Djidda Mamar Mahamat a exhorté les habitants du 3ᵉ arrondissement à participer massivement au scrutin pour accomplir leur devoir civique. Il a déclaré :



"Je demande à tous de rester calmes et vigilants, et de ne pas répondre aux provocations, comme celles que nous avons observées hier lors du vote des militaires."



Il a salué la forte participation des militaires lors du vote anticipé et a encouragé les civils à en faire de même aujourd’hui.



Espoir d’un Processus Électoral Pacifique

Au terme d’une campagne de 21 jours intensifs, le candidat a exprimé son espoir de voir ce processus électoral se dérouler dans le calme et la paix. Il a conclu en disant :



"Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous aider à franchir cette étape importante et historique en toute sérénité, pour tourner enfin la page de la transition, entamée après la mort tragique du Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno."