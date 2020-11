Élections aux USA : Donald Trump appelle à "arrêter le décompte" des voix

Le président américain Donald Trump a appelé jeudi à "arrêter le décompte" des voix des élections dans un message posté sur son compte Tweeter, au lendemain de la fermeture des bureaux de vote. L'élection présidentielle américaine se déroule dans un climat tendu.



Donald Trump a posté un deuxième Tweet dans lequel il déclare que : "Tout vote arrivé après le jour des élections ne sera pas compté". Le message a été partiellement censuré par Tweeter. Le réseau social explique qu'une "partie ou la totalité du contenu partagé dans ce Tweet est contestée et susceptible d'être trompeuse quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique".



Devancé par son adversaire Joe Biden en nombre de grands électeurs, Donald Trump et son camp évoquent des fraudes et des irrégularités lors du scrutin présidentiel.



Les résultats des décomptes des bulletins des derniers États fédérés seront déterminants pour enfin connaitre le prochain locataire de la Maison Blanche pour les quatre années à suivre.