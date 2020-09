Eleni Giokos de CNN modérera la discussion sur les relations commerciales germano-africaines avec l’envoyé de la chancelière Merkel pour l’Afrique

La discussion sera centrée sur le thème: Investissement et commerce pour le développement économique de l'Afrique ; Co-modérée par le Germany Africa Business Forum (GABF) et dirigée par S.E. Günter Nooke, Envoyé pour l'Afrique auprès de la chancelière Merkel, la discussion comprendra également NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) et René Awambeng de la Banque africaine d'import-export ; Le webinaire aura lieu le 23 septembre à 15h30 CET. Pour y assister, veuillez vous inscrire ici (https://bit.ly/3mEjg5J).

Avec la visibilité et la participation allemandes à la hausse dans le secteur de l'énergie en Afrique, le Forum des affaires Afrique-Allemagne (GABF) accueillera la deuxième partie de sa série de webinaires axés sur la coopération Allemagne-Afrique.

L'Allemagne, à travers l'initiative du G20 Compact avec l'Afrique, s'est engagée à accroître les investissements pour l'engagement du secteur privé en Afrique dans des secteurs tels que la finance et l'investissement en capital, les infrastructures, l'électricité et l'énergie, l'agriculture, les biens de consommation, les soins de santé et les technologies de l'information et de la communication.

« Du Sénégal au Kenya et de l'Afrique du Sud à l'Égypte, les pays africains offrent des opportunités uniques et inexploitées pour les entreprises publiques et privées allemandes. Nos chefs d'entreprise et politiques allemands doivent travailler avec leurs homologues africains pour capitaliser d'urgence sur ces perspectives, en particulier dans un environnement post Covid. Cela créerait des emplois et améliorerait la vie des deux côtés, » a déclaré Sebastian Wagner, président du GABF.

Le webinaire sera animé par Eleni Giokos, correspondante de CNN Afrique, qui facilitera la discussion sur la manière dont les investissements allemands peuvent renforcer durablement le développement du continent africain. Organisé sous le thème “Investissement et commerce pour le développement économique de l'Afrique”, le webinaire mettra en évidence les efforts clés visant à mobiliser des financements allemands pour des projets énergétiques africains afin de faire progresser la coopération germano-africaine. Les projets gaziers africains au Mozambique, en Tanzanie, au Nigéria, en Guinée équatoriale, au Sénégal, au Nigéria, au Ghana, au Congo, au Gabon et au Cameroun pourraient voir un pic d'intérêt allemand.

“Avec S.E. Nooke, et MM. Awambeng et Ayuk se joignant à cette conversation, nous espérons favoriser des liens plus solides entre l'Allemagne et l'Afrique, ce qui stimulera la croissance économique et apportera des bénéfices aux deux parties,” conclut Wagner

S.E. Günter Nooke, Envoyé pour l'Afrique auprès de la chancelière allemande Angela Merkel, dirigera le webinaire avec un discours liminaire. NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie et René Awambeng, responsable mondial des relations clients à la Banque africaine d'import-export, rejoindront la table ronde.

« Nous sommes fiers du travail accompli par le Forum des affaires Allemagne-Afrique pour créer des opportunités pour les Allemands et les Africains, en particulier à un moment où nous devons faire passer nos relations avec l'Allemagne d'une relation basée sur l'aide à une relation basée sur le commerce,” a déclaré NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie. « Nous continuerons à soutenir les partenariats et les initiatives qui approfondissent nos liens par le commerce et l'investissement entre l'Allemagne et l'Afrique, en particulier à l'ère post-Covid, » conclu Ayuk.

À propos du Forum des affaires Allemagne-Afrique :

Le Germany Africa Business Forum (GABF) (www.GermanyAfrica.com) est un groupe de réflexion privé dont la mission est de renforcer les relations d'investissement entre l'Allemagne et l'Afrique. En tant qu’organe privé pour le secteur privé, le GABF aide les investisseurs allemands à considérer le continent africain comme une destination d'investissement rentable et importante.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/cnns-eleni-g...