Eloïne Barry, directrice générale d'African Media Agency, primée Lors de la 7ème Édition des ASCOM

ABIDJAN, Côte d'Ivoire - Le mérite de Eloïne Barry dans le domaine de la Communication a été reconnu par ses pairs lors de la 7ème édition des ASCOM (As de la Communication, du Marketing et de l'Evénementiel) qui s'est tenue à Abidjan, le jeudi 4 juillet 2019.



Placée sous le thème « Le Leadership des Femmes Africaines dans l'Industrie de la Communication : Quel Impact pour l'Economie ? », cette 7e édition qui mettait à l'honneur le leadership féminin a réuni plus de 400 participants.



Fondatrice et Directrice Générale de African Media Agency, agence de communication panafricaine spécialisée dans la distribution de communiqués de presse et en relations publiques, Eloïne Barry est une aguerrie du monde de la communication. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine, elle a dirigé plusieurs projets de communication en Europe, en Amérique et en Afrique. Au côté de ses pairs, Eloïne s'est vue distingué le Prix d'Excellence des ASCOM pour son leadership et sa contribution au développement de l'industrie de la Communication en Afrique.



Michel Russel Lohoré, promoteur des ASCOM, s'est réjoui de la tenue de cette édition spécialement dédiée aux femmes. Il a souligné l'incommensurable contribution des femmes dans le développement du secteur des communications en Afrique. Selon lui, « la majorité des agences de communication sur le continent Africain sont dirigées par les femmes, ce qui prouve que celles-ci ont à cœur le développement économique de nos nations ».



Commentant sa distinction, Eloïne s'est dite très ravie de recevoir ce Prix. « Ce Prix d'Excellence vient nous réconforter dans notre vision de faire de l'Afrique le continent du futur. Il couronne plusieurs années de dévouement au continent Africain et récompense également le travail que nous abattons à African Media Agency afin de raconter une histoire positive de l'Afrique ».



32 femmes, venant de plusieurs pays d'Afrique, ont également été distinguées à cette occasion. La 8ème édition des ASCOM se déroulera le 2 juillet 2020 à Abidjan.