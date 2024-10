Élus locaux d'Afrique francophone : la coopération avec la Chine au bénéfice de la population

Le 22 octobre, la cérémonie de clôture du Séminaire pour les Élus locaux d'Afrique francophone s'est tenue dans la province du Jiangxi pour célébrer l'achèvement réussi du séminaire de 14 jours par 24 participants de six pays, dont les Comores, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Congo (Brazzaville) et le Cameroun.



Lors des échanges, les séminaristes ont échangé et partagé les résultats de l'étude, et ont fait un rapport de synthèse. Lors de la cérémonie de clôture, Hayda Nourdine Sidi, vice-présidente de l'Assemblée de l'union des Comores, a exprimé, au nom des participants, leur sincère gratitude pour l'organisation de ce séminaire.



Hayda Nourdine Siding a dit que, ces découvertes ont été autant d'occasions, d'apprentissage, mais aussi d'inspiration.



Grâce à 14 jours de cours, de visites et d'expériences culturelles, les participants ont non seulement acquis systématiquement des expériences réussies et des connaissances professionnelles sur le développement de la Chine, mais ils ont également effectué des visites de terrain sur le développement d'entreprises modernes chinoises, le développement de la revitalisation rurale, la protection et le développement de la culture et de la nature, etc. Ils ont ressenti la vitalité vigoureuse du développement économique de la Chine.