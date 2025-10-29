Emirats Arabes Unis-Afrique : le Tchad participe au Sommet sur l’investissement touristique

Dans le cadre de sa participation au Sommet Émirats Arabes Unis-Afrique sur l’investissement touristique à Dubaï, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat du Tchad, Abakar Rozzi Teguil, a rencontré les responsables de Al-Raïs Travel and Shipping Agency, un tour-opérateur spécialisé dans le tourisme et les voyages.



Cette rencontre a porté sur les perspectives de partenariats dans le secteur touristique au Tchad. Le ministre a mis en lumière les atouts majeurs du pays, notamment sa position stratégique au cœur de l’Afrique et ses richesses naturelles et culturelles. Il était accompagné de Oumar Teguen Idibei Berde, ambassadeur du Tchad aux Émirats Arabes Unis, et de Hamid Mahamat Abbassi, directeur général adjoint de l'Office National de la Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts (ONPTA).



Le ministre a par ailleurs présenté la vision de développement portée par le Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 » et impulsée par le président de la République le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, et dont la table ronde de financement est prévue les 10 et 11 novembre 2025 à Abu Dhabi.



À cet effet, il a réaffirmé l’engagement du Tchad à ouvrir son secteur touristique aux investissements étrangers. À l’issue des échanges, les deux parties ont convenu de signer un mémorandum d’entente en marge de la table ronde du PND, marquant ainsi le début d’une coopération prometteuse entre le Tchad et Al-Raïs Travel and Shipping Agency.