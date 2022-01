Emirats Arabes Unis : le Tchad condamne les nouvelles attaques des Houthis yéménites

Dans un communiqué de presse rendu public le 26 janvier dernier, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’Etranger de la République du Tchad « condamne fermement les nouvelles attaques aux missiles balistiques contre les Emirats Arabes Unis, tirés le 24 janvier par les Houthis yéménites et interceptés par les forces armées émiraties ».



En effet, le gouvernement tchadien « dénonce avec vigueur ces attaques répétitives contre les Emirats Arabes Unis mettant en péril la sécurité de ce pays, de ses habitants et de toute la région ».



Enfin, tout en réaffirmant la solidarité du Tchad avec les Emirats Arabes Unis, le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Etranger invite la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour faire cesser « ces attaques barbares » et trouver une solution rapide à la crise yéménite.



Il s’agit de se mettre en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et des décisions du Conseil de coopération du Golfe.