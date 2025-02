Émirats arabes unis : lancement d’une navigation sans GPS de nouvelle génération

Alors que les technologies à double usage génèrent de plus en plus d’économies d’échelle dans le monde, ADASI, leader dans la fabrication de systèmes de drones, a annoncé l’adoption de deux technologies avancées de vol autonome par VentureOne d’Abu Dhabi : Perceptra, une nouvelle technologie de navigation de pointe sans GPS, et Saluki, une technologie de contrôle de vol de haute sécurité pour les systèmes autonomes.



Ces technologies, toutes deux développées par le Technology Innovation Institute, sont conçues pour assurer des opérations sécurisées et résilientes dans les environnements les plus difficiles. Elles ont été optimisées pour les fabricants de drones, offrant une résilience, une précision et une sécurité améliorées pour les opérations aériennes autonomes.



L'accord entre VentureOne, ADASI et TII a été officialisé lors de l'IDEX 2025, le plus grand salon de la défense du Moyen-Orient, au cours duquel Saluki et Perceptra ont été dévoilés. La technologie du système de positionnement global (GPS) constitue depuis longtemps un pilier fondamental de la navigation, prenant en charge des applications allant de l'utilisation quotidienne d'un smartphone aux opérations critiques de défense et militaires.



Cependant, cette dépendance généralisée au GPS a révélé des vulnérabilités qui peuvent être exploitées grâce à des techniques telles que le brouillage et l’usurpation d’identité.



Le brouillage se produit lorsque des signaux sur la même fréquence submergent les récepteurs GPS, empêchant un suivi précis de la localisation, tandis que l'usurpation d'identité implique la transmission de signaux contrefaits pour tromper les récepteurs et les amener à calculer des positions ou des heures incorrectes. Ces vulnérabilités présentent des risques importants dans les secteurs qui dépendent d’une navigation précise, notamment les drones autonomes, l’aviation commerciale et les avions militaires.



Dans le domaine de la défense et de la sécurité, les signaux GPS compromis peuvent avoir un impact sur le succès des missions et la sécurité du personnel, tandis que dans l’aviation, les erreurs de navigation peuvent provoquer des écarts de trajectoire de vol et des perturbations opérationnelles – des rapports à ce sujet incitent l’industrie aéronautique et les régulateurs internationaux tels que l’IATA et le régulateur européen EASA à rechercher des solutions urgentes aux interférences GPS, selon un rapport de Reuters paru en 2024.



Pour les systèmes autonomes tels que les drones et les véhicules autonomes, l’incapacité à maintenir un positionnement précis peut créer des risques pour la sécurité, en particulier dans des environnements dynamiques ou à haut risque, de l’aviation à la défense. Alors que l’utilisation de systèmes dépendant du GPS continue de croître, le besoin de solutions de navigation alternatives et résilientes devient de plus en plus critique.



Perceptra et Saluki surmontent bon nombre des nombreux défis actuels grâce à une navigation avancée basée sur la vision, offrant des performances fiables et résilientes.