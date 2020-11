Emmanuel Macron : "entre la France et l’Afrique, ce doit être une histoire d’amour"

Le président français Emmanuel Macron a accordé un grand entretien à "Jeune Afrique" dans lequel il s'exprime sur les relations entre son pays et le continent africain. Évoquant le sentiment anti-français qui se développe, Macron reconnait que "ce ressentiment a pris une certaine place".Il évoque une "stratégie à l'oeuvre, menée parfois par des dirigeants africains, mais surtout par des puissances étrangères, comme la Russie ou la Turquie, qui jouent sur le ressentiment post-colonial"."Je pense qu’entre la France et l’Afrique, ce doit être une histoire d’amour. Notre pays a été présent sur le continent à la fois à travers le commerce triangulaire, des conflits dès le début du XIXe siècle puis des guerres coloniales. Cette histoire est là. Nous en sommes les héritiers", estime le dirigeant français, ajoutant qu'il s'est toujours "pleinement assumé" avec "un discours de vérité" sur cette histoire liant la France et l'Afrique."Partout où la France a été présente, elle s’est mêlée. Elle a aussi été le pays de la créolisation, du métissage, des mariages mixtes. Un pays où les aventures humaines ont été permises. D’autres ont été présents sous une forme coloniale en Afrique et ne se sont jamais mélangés. Qu’on le veuille ou non, la France a une part d’Afrique en elle. Nos destins sont liés", ajoute le chef de l'État.