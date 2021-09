Emploi des jeunes : "les opportunités ne manquent pas pour résoudre le problème" (président CMT)

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, s'est adressé ce 11 septembre aux citoyens des États du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), à la veille de la 36ème édition de la journée du CILSS.



Dans son discours, le président en exercice du CILSS a estimé qu'il est essentiel d'outiller les jeunes et leur permettre d'acquérir les compétences, les ressources et la confiance dont ils ont besoin, dans un contexte où les défis pour subvenir aux besoins alimentaires des populations sont croissants.



"Les opportunités ne manquent pas pour résoudre le problème d'emploi des jeunes. Des solutions existent", notamment à travers la restauration des espaces verts et leur exploitation, a affirmé le président en exercice du CILSS.



La 36ème édition est célébrée sous le thème : « Jeunes, restauration des terres et systèmes alimentaires productifs ».



Les pays membres du CILSS sont : Burkina Faso, Bénin, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.