Emprunt obligataire : le Mali mobilise plus de 200 milliards Fcfa

Le ministre malien de l’Economie et des Finances a informé ce 2 septembre de la clôture de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne « Etat du Mali 6,20% 2022-2032 ». L’opération a été réalisée par la SGI Mali, arrangeur et chef de file du syndicat de placement, avec comme co-chefs de file : SGI Togo, Global Capital et CIFA Bourse.



Cet emprunt obligataire, lancé le 15 août 2022 sur le marché financier de l’UMOA pour un montant de 200 milliards FCFA, un taux de 6,20% et une maturité de 10 ans, a été clôturé le 31 août 2022.



Ladite opération a permis au Trésor Public de mobiliser deux cent sept milliards cinq cents millions de F CFA (207,5 milliards FCFA), soit un taux de souscription de près de 104%.