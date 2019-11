En Prelude des Elections Presidentielles en 2020, la CEDEAO et UNOWAS ont Conclu une Viste Conjointe de Deux Jours au Togo

Dirigée par le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, une délégation conjointe de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) représentée par le Commissaire chargé des Affaires politiques, de la Paix et de Sécurité, Francis […]

