En plein pendant les crises mondiales, l’Afrique se construit un avenir alimentaire plus radieux

Le continent africain dispose d’une multitude de solutions pour reprendre sa souveraineté alimentaire, mais ces solutions doivent être développées. Plus de 200 intervenant(e)s ont lancé un appel à la mobilisation pour des investissements dans le climat et la biodiversité, l’accès équitable à la terre, et des chaînes de valeur plus courtes et plus écologiques. Non seulement cette transformation peut renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes, mais elle peut également atténuer les effets du changement climatique.



« Jamais auparavant nous n’avons été confrontés simultanément à autant de crises mondiales qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, nous devons non seulement prendre des mesures contre l’une des pires crises alimentaires mondiales jamais connues, mais nous devons également rendre nos systèmes alimentaires davantage résilients aux crises futures. Considérons cela comme une opportunité », a déclaré Jochen Flasbarth, Secrétaire d’État au ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’Allemagne préside actuellement le G7.



« La jeunesse africaine s’est réveillée, et nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour construire une Afrique prospère. Pour cela, nous avons besoin que les dirigeants africains encouragent activement les investissements dans le secteur agricole. Après tout, l’agriculture est le métier le plus formidable au monde. L’agro-industrie africaine vaudra 1 000 milliards de dollars d’ici à 2030, et tout le monde a besoin de manger », a souligné Ineza Grace, coordinatrice de Loss and Damage Youth Coalition (LDYC).



Organisé par le Global Landscapes Forum en partenariat avec le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et divers partenaires, l'événement entièrement en ligne du 15 septembre 2022 a rassemblé plus de 8 300 participant(e)s issus de 122 pays, dont des entrepreneurs, des scientifiques, des jeunes militants, des praticiens de la restauration et les plus hauts représentants de gouvernements. Le Forum a permis de toucher plus de 26 millions de personnes grâce aux médias sociaux.



Avec 31 sessions, la publication de cinq livres blancs, des tribunes, une visite virtuelle, un salon de l'emploi et des expositions et présentations créatives, la conférence a fourni des informations essentielles sur la façon de construire un avenir alimentaire résilient en Afrique avant la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP27) à Sharm El-Sheikh, en Égypte.