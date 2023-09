Énergie au Tchad : Un nouveau plan d’urgence avec des « actions concrètes »

Cette réunion a rassemblé des partenaires techniques, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le secrétaire général adjoint de la Présidence, Dr. Mahamat Borgou Hassan, le ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mahamat, ainsi que la ministre déléguée auprès du ministre en charge des hydrocarbures, Dr. Ramatou Houtoin Mahamat.



L'objectif principal de cette réunion était de concevoir un plan d'urgence assorti d'actions concrètes.



Rasit Pertev, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, a souligné que la Banque mondiale avait déjà approuvé un financement total de 460 millions de dollars pour le secteur de l'énergie. Il a exprimé le désir d'accroître l'accès à l'énergie, qui est actuellement d'environ 10%, en visant à atteindre au moins 30% dans les trois à cinq prochaines années. Cette ambition nécessitera des investissements significatifs et une accélération des projets.



N'Guessan Serge Marie, directeur général de la Banque africaine de développement (BAD), a salué les échanges fructueux lors de la réunion. "Nous avons apprécié la création de ce groupe stratégique qui permettra de mettre en œuvre la vision du gouvernement", a-t-il déclaré.



Les autorités cherchent à élargir l'accès à l'énergie électrique pour un plus grand nombre d'habitants de N'Djamena.



La ministre déléguée, Dr. Ramatou Houtoin Mahamat, a souligné que des directives fermes ont été données pour des résultats concrets dans le secteur de l'énergie et une accélération de la mise en œuvre des projets. Elle a également noté un accord sur la nécessité d'accélérer le processus d'attribution de marchés et de simplifier les procédures administratives, tant du côté tchadien que du côté des partenaires.



Ce plan d'urgence offre une lueur d'espoir pour un accès accru à l'énergie électrique et des améliorations substantielles dans le secteur énergétique du Tchad.