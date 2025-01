Engagement du Président Ouattara pour un Havre de Paix en Côte d'Ivoire

Dans son allocution, le Chef de l'État a déclaré :



"Nous poursuivrons nos efforts pour offrir aux Ivoiriennes et Ivoiriens, de même qu'à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, un havre de paix, porteur d'espoir et d'espérance."





Avancées Notables



Alassane Ouattara a salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire malgré un contexte international difficile. Il a évoqué les initiatives gouvernementales telles que :



Électricité pour tous

Eau pour tous

Filets sociaux

Couverture maladie universelle (CMU)

Ces programmes ont contribué à améliorer les conditions de vie des citoyens.





Sécurité et Élections



Sur le plan sécuritaire, le Président a noté une amélioration générale, avec une baisse des indices de criminalité et l'absence d'attaques terroristes depuis mars 2020. Il a assuré que l'élection présidentielle prévue le 25 octobre sera : "paisible, démocratique et transparente."





Hommage au Corps Diplomatique



Le Président a également rendu hommage au Corps diplomatique et aux institutions de la République pour leur rôle dans la promotion d'un environnement sociopolitique apaisé et le développement du pays.





Réactions du Corps Diplomatique



Mgr Mauricio Rueda Beltz, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, et Marcelle Kouassi, porte-parole des Institutions de la République, ont salué le leadership d'Alassane Ouattara. Ils ont mis en avant :



Le rayonnement diplomatique et sportif de la Côte d'Ivoire.

Les découvertes récentes de ressources naturelles (gaz, pétrole, bauxite, or, coltan).

Les initiatives contre la cherté de la vie, la corruption, et le travail des enfants.

Ils ont exprimé leur espoir en des élections libres, inclusives et transparentes, tout en s'engageant à soutenir les efforts du pays pour maintenir la paix, l'unité et la prospérité.





Cette rencontre a été un moment fort pour réaffirmer l'engagement du gouvernement envers la sécurité et le développement en Côte d'Ivoire, consolidant ainsi les bases d'un avenir prometteur.