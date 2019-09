Enseignement technique au Togo : de nouvelles offres de formation dès la rentrée

Lomé - Le gouvernement togolais vient d’introduire de nouvelles offres de formation dans le système d’enseignement technique au Togo, à quelques jours de la rentrée scolaire 2019-2020.



Selon Taïrou Bagbiègue, ministre chargé de l’enseignement technique, dès la rentrée, douze établissements vont offrir aux apprenants des formations professionnelles en maçonnerie, électricité, menuiserie, plomberie et bâtiment. Ces curricula vont s’ajouter aux nouvelles filières technioco-professionnelles telles que les IFAD, dont une a ouvert ses portes à Elavagnon dans la Préfecture de l’Est-Mono en mai dernier.



Dans la même lignée, le ministre informe que 4 établissements donneront des formations en transformation agro-pastorale. Le membre du gouvernement précise, dans le même élan, que l’accès à ces formations technico-professionnelles est réservé aux élèves du niveau 3è. Auparavant, seuls ceux qui décrochaient leur Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) pouvaient se qualifier pour ces études.



L’ajout de nouveaux curricula de formation est motivé, d’après le ministre par la volonté des pouvoirs publics d’intégrer le Plan National de Développement (PND 2018-2022), notamment ses deux 1ers axes, aux offres scolaires.



Le ministre énonce d’ailleurs des statistiques qui confortent l’option gouvernementale de préparer les élèves aux perspectives d’emplois prévisibles d’ici à 4 ans. 56% des offres d’emploi relèvent actuellement du domaine agricole.



En rappel, l’Axe stratégique 1 du PND vise à faire du Togo, un hub logistique et un centre d’affaires de référence dans la sous-région. S’agissant du 2è axe, il ambitionne de développer au Togo, des pôles de transformation agricoles, manufacturiers et d’industries extractives.