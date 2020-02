Entreprenariat : L’Ivoirienne Magbè Savané primée aux Etats -Unis

L’Ambassadeur Haidaira Mamadou a reçu le jeudi 20 février 2020 à la Chancellerie, l’Ivoirienne Magbè Savané, propriétaire de l’entreprise Makomas basée aux Etats-Unis, spécialisée dans l’alimentation et les jus venue lui présenter son prix obtenu dans le cadre des Awards du Cleary Insurance Boston Business Risk au pays de l’Oncle Sam.

Elle a été distinguée pour son initiative d’adapter une recette de famille issue de ses origines africaines à la réalisation d’un thé organique produit par son entreprise.

Ce prix récompense les entrepreneurs ou dirigeants de petites entreprises qui se sont distingués par une prise de risque dans leurs activités. Il s’agit également de célébrer et de participer à la construction du monde du business de Boston dans le Massachusetts aux Etats Unis, en matière d’innovation.

Magbè Savané, en plus d’être un chef d’entreprise se démarque aussi en accompagnant les initiatives des femmes migrantes à travers le monde. Par un coaching et des méthodes qu’elle a acquises au cours de ses voyages et expériences, elle les aide à trouver et à valoriser leurs vocations. Afin de partager son expérience personnelle et professionnelle, elle anime et participe aussi à des rencontres d’échanges.

En dehors de ses activités professionnelles, Magbè Savané a aussi créé la fondation Makomas. Cette organisation philanthrope consacre une partie des bénéfices de l’entreprise Makomas à des actions sociales en Afrique dont celle en faveur d’agriculteurs dans le secteur du baobab au Burkina Faso en Afrique de l’ouest.