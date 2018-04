Entretien téléphonique entre le Président de la République et le Président de la République arab e d’Egypte Abdel Fattah al-Sissi

Le Président de la République s’est entretenu avec le Président de la République arabe d’Egypte Abdel Fattah al-Sissi, au sujet de la situation au Moyen-Orient et en particulier en Syrie. Le Président Emmanuel Macron a rappelé le cadre et les finalités de l’intervention militaire de la France, avec les États-Unis et le Royaume-Uni, après les […]

Le Président de la République s’est entretenu avec le Président de la République arabe d’Egypte Abdel Fattah al-Si...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...