Erdogan : 912 morts et plus de 5000 blessés suite au tremblement de terre en Turquie

Erdogan a déclaré : "le terrifiant tremblement de terre qui s'est produit à l'aube aujourd'hui (lundi) est la plus grande catastrophe que nous ayons connue depuis le tremblement de terre d'Arsenjan en 1939".



"Notre État s'est déplacé à travers toutes ses institutions immédiatement à partir du moment où le tremblement de terre s'est produit et nos États ont exercé tout leur potentiel", a poursuivi le président turc.



Erdogan a ajouté : "nous avons reçu des offres d'aide de 45 pays, en plus de l'OTAN et de l'UE".