Espagne : Saleh Kebzabo prend part au conseil de l’Internationale Socialiste

Saleh Kebzabo, ex-premier ministre et actuel Médiateur de la République du Tchad, conduit une forte délégation de l'UNDR à la réunion du Conseil de l'Internationale Socialiste à Madrid en Espagne qui se tient du 23 au 25 Fevrier 2024, autour du thème :"Le socialisme qui gagne ".



En tant que Président du Comité Afrique de l'Internationale Socialiste, Saleh Kebzabo participe aux travaux axés sur la promotion de la paix, la sécurité internationale, les défis contemporains pour un monde juste et inclusif, et la réforme de la gouvernance mondiale pour atteindre les objectifs de développement durable.