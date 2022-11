INTERNATIONAL Espagne : l'UNDR à l'ouverture du 26ème Congrès de l'Internationale socialiste

La délégation de l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), dirigée par le 1er vice-président, Célestin Topona Mocnga.





Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a été désigné le vendredi 25 novembre 2022, président de l'internationale socialiste (IS), lors du premier jour du congrès de cette organisation rassemblant 132 partis socialistes ou sociaux-démocrates dans le monde, qui se tient jusqu’à dimanche à Madrid.



Les débats de fond sur les points inscrits à l'ordre du jour du Congrès, ont commencé à l'ouverture le vendredi 25 novembre 2022. C'était en grande pompe, sous la houlette du parti socialiste espagnol qui a invité les représentants des partis politiques du monde entier qui se réclament de l'idéologie social-démocrate.



Le secrétaire général de l'International socialiste sortant, l'Argentin Luis Ayala, à la tête de l'organisation depuis une trentaine d'années, a fait ce que les sociaux-démocrates appellent « Remarque introductive ». Il a planté le décor des travaux en exhortant ses camarades à une réflexion profonde sur l'avenir de l'IS, avant que l'hôte du Congrès, Pedro Sanchez, secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol et Premier ministre espagnol, ne fasse son discours d'ouverture avec emphase, comme c'est la tradition dans ce milieux politique où l'art oratoire est particulièrement pratiqué.



Parmi les milliers d'invités, se trouvent les membres de la délégation de l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), dirigée par le 1er vice-président, Célestin Topona Mocnga. La densité des thèmes prévus a été rappelée par le président de l'International sortant, l'ancien Premier ministre, George Papandreou et les congressistes sont entrés en conclaves.



À noter qu'avant l'ouverture solennelle du 26ème Congrès de l'IS, le comité Afrique a examiné et adopté la « Déclaration de Dakar » proposé lors de la réunion qui s'est déroulée dans la capitale sénégalaise, du 28 au 29 octobre 2022, pour apporter la contribution du continent aux débats des sociaux-démocrates mondiaux. Le comité Afrique de l'IS, peut-on lire dans la déclaration, « a porté un regard sur les processus démocratiques sur le continent, marqués par des remises en question par des coups d'Etat et par le terrorisme.



Ces situations difficiles se déroulent dans un marasme économique persistant, dans la pauvreté et les bouleversements écologiques, amplifiés par le changement climatique ». Ce texte qui constitue la trame des points de vue des membres africains de l'International socialiste donne déjà le ton des discussions en plénière. Quant aux femmes de l'IS, elles ont bouclé leur rencontre spécifique du 21 au 23 novembre, dans le cadre de ce 26ème Congrès, pour se présenter unies, devant leurs camarades hommes.



La délégation féminine de l'UNDR (Tchad) est composée de Philomène Neloumta, membre du Bureau exécutif national, Eugénie Laoula, membre du Conseil national de transition (CNT), pour le compte de la diaspora et de Lucienne Kadoufa, également cadre du parti, résidante en France.



En attendant que la fumée blanche ne sorte des toits, Recinto Ferial de IFEMA MADRID, ce gigantesque complexe pour les rencontres internationales sur ce qu'auront discuté les congressistes, la qualité du document africain, focalise l'attention. Car, le diagnostic de la situation globale de l'Afrique interpelle les différents gouvernements sur l'impasse du développement socio-économique et politique qui s'est emparée du continent noir. Que pensent les représentants du Tchad à ce 26ème Congrès ?



Le chef de la délégation de l'UNDR a simplement rappelé qu'il a été impliqué dans la Déclaration de Dakar, et réaffirmé la solidarité des socio-démocrates africains dans la capitale espagnole pour sortir les pays du continent de la situation difficile qu'ils traversent, surtout les Etats du Sahel dont le Tchad fait partie. Il ne peut prospérer une démocratie sans paix, estime Célestin Topona Mocnga, paraphrasant la déclaration de Dakar.





