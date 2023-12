Essor de la production de gomme arabique au Tchad : une. tendance haussière en 12 ans

La période entre 2010 et 2022 a été témoin d'une augmentation remarquable de la production de gomme arabique au Tchad. Débutant avec une production totale de 14,551 tonnes en 2010, le pays a vu ce chiffre grimper jusqu'à 48,898 tonnes en 2017. Cette croissance témoigne de l'importance croissante de cette filière dans l'économie nationale, selon les chiffres de l'Observatoire de la Filière Gomme arabique et de la Direction des Forêts et de la lutte contre la désertification, répertoriés par l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED).



La gomme friable (Acacia seyal) a vu une augmentation constante durant cette période, démarrant à 9,993 tonnes en 2010 pour atteindre 42,656 tonnes en 2017. Elle a représenté la majorité de la production, avec des proportions oscillant entre 69% et 93% de la production totale au cours des différentes années.



La production de gomme dure (Acacia senegal) a été plus fluctuante, connaissant une baisse notable en 2013 (2,319 tonnes) avant de se redresser à 6,242 tonnes en 2017. Cette variété a représenté une part minoritaire mais stable de la production, variant autour de 13% dans les années récentes.



Évolution Récente (2019-2022)



Les années les plus récentes montrent des chiffres intéressants. Après une augmentation progressive de 2019 (44,380 tonnes) à 2021 (47,374 tonnes), la production a légèrement fléchi en 2022, tombant à 42,473 tonnes. Ces variations récentes suggèrent des ajustements dans la production ou des facteurs externes influençant la filière.



L'analyse de la production de gomme arabique au Tchad révèle une filière en croissance et en transformation. La prédominance de la gomme friable (Acacia seyal) démontre des orientations spécifiques de production, tandis que les fluctuations de la gomme dure (Acacia senegal) soulignent la diversité et la complexité de ce secteur. Ces évolutions reflètent non seulement l'importance économique de cette ressource mais aussi les défis et les opportunités auxquels le Tchad est confronté dans la gestion de ses ressources naturelles.