Etats-Unis/Afrique : renforcement des liens bilatéraux avec le Gabon, la Mauritanie et le Libéria

Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Christopher Landau, a tenu le mardi 9 juillet 2025 une série de rencontres diplomatiques de haut niveau à Washington avec les présidents du Gabon, de la Mauritanie et du Libéria, témoignant de l'engagement continu des États-Unis à renforcer ses relations économiques et sécuritaires avec l'Afrique.



Renforcement du partenariat stratégique avec le Gabon

Lors de sa rencontre avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les liens économiques et commerciaux. Ils ont convenu d’accroître la coopération en matière d’infrastructures et de sécurité, et se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour approfondir les relations bilatérales entre les deux pays.



Dialogue sur la prospérité et la sécurité avec la Mauritanie

Dans l’après-midi, le secrétaire adjoint Landau a reçu le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Les discussions ont porté sur l’importance de la collaboration avec le secteur privé américain pour stimuler la prospérité économique en Mauritanie comme aux États-Unis. La question de la sécurité régionale au Sahel a également occupé une place centrale dans leurs échanges.



Opportunités économiques et diplomatie multilatérale avec le Libéria

M. Landau a ensuite rencontré le président libérien Joseph Boakai pour explorer des opportunités de collaboration dans les secteurs minier, des PME et de l’entrepreneuriat privé. Il a salué l’accord conclu récemment pour accroître l'accès partagé au chemin de fer libérien, un levier essentiel pour le développement économique.



Le secrétaire adjoint a également félicité le Libéria pour son élection au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2026-2027, exprimant le souhait d'une coopération étroite sur les enjeux multilatéraux communs. Ces rencontres s’inscrivent dans la volonté américaine de renforcer ses partenariats stratégiques en Afrique, en misant sur l’investissement, l’infrastructure, la sécurité et la diplomatie économique.