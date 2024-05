INTERNATIONAL États-Unis : Donald Trump reconnu coupable de falsification de dossiers commerciaux

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 31 Mai 2024



L'ancien président Donald Trump a été reconnu coupable des 34 chefs d'accusation de falsification de dossiers commerciaux par un jury new-yorkais, marquant ainsi l'histoire en tant que premier président américain à être reconnu coupable d'un crime, dans un verdict sans précédent.

En marquant l’histoire, Trump est le seul président américain, ancien ou actuel, à avoir été formellement accusé et reconnu coupable d’un crime. L'accusation a fait comparaître près de 20 témoins au cours du procès, qui s'est terminé mardi dernier, par des déclarations finales ; après deux jours de délibérations, le jury a rendu son verdict.



Après plus de neuf heures de délibérations à partir de mercredi, le jury a prononcé son important jugement. Trump doit être condamné le 11 juillet et pourrait être soumis à des sanctions allant d'amendes à quatre ans d'emprisonnement, par chef d'accusation ; cependant, il est prévu qu'il purgera des peines similaires.



Trump a immédiatement exprimé son indignation aux journalistes après le verdict, déclarant que « ce procès a été truqué par un juge partial et corrompu, ce qui est une honte totale ». Dans la salle d'audience de Manhattan où Trump était jugé depuis le 15 avril, pour des accusations liées à un paiement secret versé à l'actrice de films pour adultes Stormy Daniels, lors de l'élection présidentielle de 2016, il a été annoncé qu'un verdict avait été rendu.



Malgré son plaidoyer de non-culpabilité, Trump fronça les sourcils et se concentra intensément alors que chaque chef d'accusation était déclaré « coupable » par le président du jury. À la fin du procès, Todd Blanche, qui représentait l'équipe de défense, a tenté une dernière manœuvre, en plaidant pour l'annulation du verdict.



La base de son argument reposait sur des problèmes présumés avec des témoignages clés donnés par l'ex-avocat de Trump, Michael Cohen. Le juge Juan Merchan a félicité les jurés pour leur engagement en déclarant : « Votre approche diligente dans cette affaire est très appréciée et je vous exprime ma gratitude.



Trump semblait mécontent et arborait un air renfrogné lorsque les jurés quittèrent la salle d'audience. Blanche a informé le juge Merchan qu'ils demandaient un jugement d'acquittement, car le jury n'aurait pas pu parvenir à un verdict sans accepter le témoignage de Michael Cohen, et il n'y avait aucun fondement pour cela.



Cependant, la requête a été rapidement rejetée par le juge qui a ensuite remercié les jurés et conclu le procès. « Le tribunal vous exprime son appréciation et vous rejette », Merchan a exprimé sa gratitude aux 12 membres du jury.



Parmi les quatre actes d'accusation criminels, actuellement contre Trump, celui de New York qui vient d'être réglé est sur le point d'être unique en ce sens qu'il sera jugé avant les élections de novembre prochain. Alvin Bragg, le procureur du district de Manhattan, s'est abstenu de commenter une éventuelle condamnation et a déclaré que son bureau en discuterait lors de la procédure judiciaire.



Selon lui, ils sont parvenus à ce verdict pour le cas de l'accusé, en adhérant aux faits et aux lois, comme dans tout autre procès. Malgré les tactiques d'intimidation des partisans de Trump, il a affirmé avec assurance : « J'ai fait mon travail », affirmant que leur équipe a rempli efficacement ses responsabilités.



Le favori républicain, Trump, n’a pas perdu de temps pour utiliser cette condamnation comme moyen de collecter des fonds pour les prochaines élections. Il s'est repositionné sur son site Internet comme « prisonnier politique » et a lancé un appel aux dons. Des analystes juridiques ont suggéré que même si Trump était condamné à une peine de prison, il pourrait toujours participer à la convention de juillet, grâce à une procédure d'appel.



Chuck Rosenberg, qui était auparavant procureur américain, estime que malgré toute condamnation, cela n'empêcherait pas Trump de se présenter ou de remporter la présidence. Michael Tyler, directeur de la communication de la campagne de Biden, a reconnu le verdict et souligné que « personne n'est au-dessus des lois » à New York. Il a également souligné combien il était crucial de vaincre Trump en novembre.



Lors de sa plaidoirie finale, le procureur Joshua Steinglass a souligné l'importance de l'application égale de la loi, en réaffirmant qu'il n'existe pas de norme exceptionnelle pour cet accusé en particulier. Des témoignages de personnalités telles que Michael Cohen et Stormy Daniels, ainsi que d’anciens employés de la Maison Blanche et de dirigeants de la Trump Organization, ont été présentés lors du procès.



Bien qu’il ait initialement prévu de témoigner, Trump s’est abstenu de prendre la parole. Robert Costello, l'un des principaux témoins cités par l'équipe de défense de Trump, a été critiqué pour son comportement lors de son témoignage. Le témoignage de Cohen, corroboré par des preuves écrites, a joué un rôle crucial en confirmant la participation de Trump au plan de paiement.



Malgré les actions pour miner la crédibilité de Cohen, le jury a finalement confirmé l'accusation. Bien que Trump ait soutenu que les accusations portées contre lui étaient motivées par la politique, ses comparutions devant le tribunal se sont transformées en un événement politique au cours duquel d'éminents républicains ont montré leur soutien, et il a pris des pauses pour parler avec ses partisans.



Pour avoir violé une ordonnance de silence, Trump a été condamné à une amende de 10 000 dollars par le juge Merchan et mis en garde contre la possibilité d'une peine d'emprisonnement en cas de violations futures. Sur les réseaux sociaux, Michael Cohen a exprimé son soulagement face au verdict et a souligné à quel point il est crucial de faire respecter les responsabilités et la vérité.



Après une longue enquête menée par DA Bragg et son prédécesseur, Cyrus Vance, Trump a été condamné. Bien qu'il fasse face à d'autres accusations dans trois affaires distinctes, il continue de nier toutes les allégations. Toutefois, aucune de ces affaires ne devrait être présentée en jugement avant l'élection présidentielle.



Trois facteurs ont contribué à la condamnation de l'ex-président

1. L'enregistrement secret

« Alors, qu'est-ce qu'on va payer pour ça ? 150 ? » Lors d'une conversation avec son avocat, Michael Cohen, on entend Donald Trump dire quelque chose alors qu'il ne savait pas qu'il était enregistré.



Les 150 000 $ (117 000 £) d'argent secret versés au mannequin Playboy Karen McDougal, qui a déclaré avoir eu une liaison avec Trump pendant dix mois (une accusation qu'il a réfutée), ont fait l'objet de ses remarques. Le paiement et les remarques de Trump à ce sujet ont contribué à l’établissement de l’escroquerie de l’argent secret et du rôle de Trump dans cette affaire.



2. Le président et la star du porno

Le témoignage méticuleux et parfois angoissant de Stormy Daniels a montré au jury pourquoi Donald Trump aurait tenté de supprimer son témoignage. Ils se sont réunis pour une photo lors d'un événement de golf de célébrités à Lake Tahoe, Nevada, en 2006. Trump conteste le fait qu'il l'ait jamais invitée à avoir des relations sexuelles dans sa suite d'hôtel.



Lorsqu'elle est sortie des toilettes, il portait juste un T-shirt et un caleçon, et ils ont fait l'amour. Elle lui a donné une fessée « sur les fesses », avec un magazine enroulé. Alors qu'ils partaient, il lui dit : « C'était génial. Retrouvons-nous, chérie ».



3. David Pecker

L'ancien éditeur du magazine National Enquirer a parlé de son plan « catch and kill », qui consistait à acheter des rapports défavorables sur Donald Trump et à les enterrer.

Il s'est engagé à être les « yeux et les oreilles » de Trump, lors d'une réunion en 2015, et il a tenu sa promesse en payant 150 000 $ pour faire taire McDougal.

Dans son témoignage, M. Packer a révélé que Trump était au courant et avait participé à une arnaque à l'argent secret.









