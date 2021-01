États-Unis : Donald Trump refuse de concéder la défaite

Le président sortant des États-Unis Donald Trump s’est adressé mercredi à ses militants à Washington. Il a déclaré en avoir “assez” de la “situation” qui ne sera pas “supportée très longtemps”.



Trump a affirmé avoir des preuves montrant qu’il a gagné l’élection, rejettent toute “course serrée” entre lui et Joe Biden.



“J’ai gagné la première élection et j’ai eu un résultat encore meilleur à la deuxième élection. Plus de 65 millions de personnes ont voté”, a insisté Donald Trump.



“Nous n’abandonnerons jamais, nous ne concèderons jamais cette défaite (...) Qui peut croire que Joe Biden a réuni 80 millions de voix”, a-t-il ajouté.



Le Congrès a certifié les résultats de l'élection présidentielle américaine de novembre 2020 donnant la victoire à Biden.