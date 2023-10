États-Unis : au moins 22 morts dans une fusillade dans la ville de Lewiston

Lors d'une fusillade dans la ville américaine de Lewiston, dans l'État du Maine, au moins 22 personnes ont été tuées. C'est ce qu'a rapporté la chaîne Fox News, en se référant à des sources.



Selon Fox News, l’agresseur, toujours en fuite, a ouvert le feu dans trois lieux distincts : dans un restaurant, un magasin et un centre de divertissement.



La chaîne NBC indique pour sa part que le nombre de blessés pourrait atteindre 60 personnes, et que la police a pu identifier le suspect.



Selon les données de cette chaîne, le nombre de morts dans ce drame est presque égal au nombre annuel moyen de victimes d'homicides dans l’État du Maine : l'année dernière, 29 personnes ont été tuées dans le Maine, et 20 personnes en 2020.