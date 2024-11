INTERNATIONAL Etats-Unis : le message d'unité de Kamala Harris alors que les dirigeants du monde félicitent Trump

Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 7 Novembre 2024



Dans un discours de concession poignant prononcé mercredi à l’Université Howard, la vice-présidente Kamala Harris s’est adressée à la nation après sa défaite à l’élection présidentielle de 2024.



La victoire du président élu Donald Trump a marqué son retour à la Maison Blanche, et Harris est montée sur scène à son alma mater pour exprimer sa gratitude, partager sa vision, et encourager les Américains à s'unir face à leurs émotions. Pour Harris, le parcours jusqu’à ce moment a été marqué par le dévouement, le sacrifice et la résilience, et son discours témoigne de son engagement durable envers les principes démocratiques qui ont façonné sa campagne.



Après une campagne âprement disputée, l’Université Howard était prête à accueillir le rassemblement pour la victoire de Harris. Cependant, alors que les résultats des élections de mardi commençaient à montrer des résultats défavorables, elle a quitté l’université sans faire de remarques. Mercredi, après un appel à concession avec le président élu Trump, Harris s’est adressée à ses partisans pour la première fois depuis la victoire de Trump. Sur la scène historique d'Howard, elle a partagé ses réflexions sincères, sa gratitude et, finalement, son espoir pour l'avenir.



« Mon cœur est plein aujourd'hui », a commencé Harris, s'adressant à une foule bondée de supporters, d'amis et de famille. « Mon cœur est plein aujourd'hui, plein de gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée, plein d'amour pour notre pays et plein de détermination. » Harris, souvent connue pour son sang-froid et son optimisme, a exprimé sa déception face au résultat de l’élection présidentielle. « Le résultat de cette élection n’est pas celui que nous souhaitions, ni celui pour lequel nous nous sommes battus, ni celui pour lequel nous avons voté. Mais écoutez-moi quand je dis : la lumière de la promesse américaine brillera toujours. »



Harris a également pris un moment pour remercier sa famille, pour son soutien indéfectible, tout au long de la campagne. Elle a exprimé sa profonde gratitude envers son mari, Doug Emhoff, et toute sa famille dans son discours. « À mon bien-aimé Doug et à notre famille, je vous aime tellement », a-t-elle déclaré chaleureusement. Harris a remercié le président Joe Biden et la première dame Jill Biden, reconnaissant leur confiance en ses capacités, et leur foi dans la vision de sa campagne. Elle a également exprimé sa gratitude particulière au gouverneur Tim Walz et à la famille Walz, prédisant qu'ils continueraient à servir la nation avec le même dévouement dont ils ont fait preuve.



En réfléchissant à sa campagne, Harris a déclaré : « Je suis fière de la course que nous avons courue » au cours des 107 jours d'efforts intenses. Elle a exprimé sa gratitude aux nombreux sympathisants qui ont consacré leur temps, leurs ressources et leurs voix à la cause, soulignant que leur dévouement représentait l'esprit de la démocratie en action. Son message était clair : leurs efforts et leurs voix comptaient, malgré le résultat.



Abordant le paysage émotionnel du moment, Harris a reconnu la diversité des réactions parmi ses partisans et les a exhortés à accepter les résultats. « Maintenant, je sais que les gens ressentent et vivent toute une gamme d’émotions en ce moment. Je comprends », a-t-elle déclaré, laissant échapper un bref rire empathique, avant d’ajouter : « Mais nous devons accepter les résultats de cette élection. » Pour Harris, la concession représentait bien plus que la fin d’une campagne ; il s’agissait de défendre les valeurs de la démocratie. « Un principe fondamental de la démocratie américaine est que lorsque nous perdons une élection, nous en acceptons les résultats. Ce principe, comme tout autre, distingue la démocratie de la monarchie ou de la tyrannie », a-t-elle déclaré. « Et quiconque cherche à gagner la confiance du public doit l'honorer. »



Harris a ajouté que sa loyauté ne repose pas sur un individu ou un parti, mais sur la Constitution et sa conscience. « En même temps, dans notre nation, nous devons notre loyauté, non pas à un président ou à un parti, mais à la Constitution des États-Unis. Et loyauté envers notre conscience et envers notre Dieu. Cet engagement en faveur de l'État de droit et des principes démocratiques, a-t-elle souligné, était essentiel à sa campagne et reste la pierre angulaire de ses convictions.



Au-delà de cette concession, Harris a réaffirmé son engagement à lutter pour les droits des Américains. « Même si je reconnais cette élection, je ne reconnais pas le combat qui a alimenté cette campagne », a-t-elle déclaré, sous les applaudissements de la foule. Harris a souligné son engagement inébranlable en faveur de la liberté, de l'équité et des opportunités pour tous les Américains. Elle a spécifiquement cité des questions qui lui tiennent à cœur, notamment les droits des femmes et la sécurité des armes à feu.



« Je n'abandonnerai jamais la lutte pour un avenir où les Américains pourront poursuivre leurs rêves, leurs ambitions et leurs aspirations, où les femmes américaines auront la liberté de prendre des décisions concernant leur propre corps, et où leur gouvernement ne leur dira pas quoi faire », dit-elle. « Nous n’abandonnerons jamais la lutte pour protéger nos écoles et nos rues de la violence armée. »



Dans un moment d'empathie, Harris a contacté ses plus jeunes partisans, reconnaissant la tristesse et la déception qu'ils pourraient ressentir à la lumière de la défaite électorale. « Pour les jeunes qui regardent », a-t-elle déclaré, « c'est normal de se sentir triste et déçu, mais sachez que tout ira bien. » Connue pour son plaidoyer en faveur de l’engagement des jeunes en politique, Harris a offert des mots d’encouragement : « Je disais souvent que lorsque nous nous battons, nous gagnons, mais voici le problème : parfois, le combat prend du temps. Cela ne veut pas dire que nous ne gagnerons pas ». Elle a poursuivi en les exhortant : « L’important est de ne jamais abandonner. N’arrêtez jamais d’essayer de rendre le monde meilleur. Vous avez le pouvoir ».



« Ce n’est que lorsqu’il fait suffisamment sombre qu’on peut voir les étoiles », a-t-elle déclaré, paraphrasant un vieil adage. « Je sais que beaucoup de gens ont l’impression que nous entrons dans une période sombre. Mais pour notre bien à tous, j’espère que ce n’est pas le cas. Mais voici le problème : l’Amérique, si elle existe, remplissons le ciel de la lumière d’un milliard d’étoiles brillantes, la lumière de l’optimisme, de la foi, de la vérité et du service. Et puisse ce travail nous guider, même face aux revers, vers l’extraordinaire promesse des États-Unis d’Amérique. »



Harris a conclu par un appel à la gentillesse, au respect et à la résilience. « Nous continuerons à mener ce combat dans l’isoloir, devant les tribunaux et sur la place publique. Et nous le ferons également de manière plus discrète : dans la façon dont nous vivons nos vies, en nous traitant les uns les autres avec gentillesse et respect ; en regardant un étranger et en voyant un voisin ; en utilisant toujours notre force pour élever les gens, pour lutter pour la dignité que tous méritent ».



Harris a lancé un dernier cri de ralliement : « La lutte pour notre liberté demandera un travail acharné. Mais comme je le dis toujours : nous aimons travailler dur. Un travail acharné est un bon travail. Un travail acharné peut être un travail joyeux. Et le combat pour notre pays en vaut toujours la peine. Cela en vaut toujours la peine.



Félicitations à Trump

Les dirigeants des deux partis et des nations du monde entier n’ont pas perdu de temps pour féliciter Trump, et reconnaître la transition pacifique du pouvoir. L'ancien vice-président Mike Pence, qui s'était notamment abstenu de soutenir Trump lors de l'élection, a félicité son ancien patron et vice-président élu nouvellement élu, JD Vance. « Le peuple américain a parlé, et Karen et moi adressons nos sincères félicitations au président élu Donald Trump et à sa famille pour son élection en tant que 47ème président des États-Unis », a écrit Pence sur X.



Le président Joe Biden a également appelé Trump pour le féliciter et lui adresser une invitation à la Maison Blanche. La campagne de Trump a noté que l’appel de Biden avait été apprécié. Cela témoigne d’un engagement en faveur d’une transition en douceur, soulignant l’importance du respect des normes démocratiques.



Les messages de félicitations ont dépassé les frontières américaines. Le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d’autres dirigeants mondiaux ont chacun appelé Trump, soulignant l’impact mondial des élections américaines.



Netanyahu, qui avait bénéficié d’une alliance solide avec Trump au cours de son précédent mandat, a été parmi les premiers à tendre la main, qualifiant la conversation de « chaleureuse et cordiale ». Les deux dirigeants ont discuté des questions de sécurité et des défis actuels posés par l'Iran. Le prince héritier ben Salmane a également exprimé la volonté de l’Arabie saoudite de continuer à renforcer les liens historiques entre les deux nations, réaffirmant une alliance de longue date.



L'ancien président Barack Obama et la Première dame, Michelle Obama, qui avaient activement soutenu Harris dans sa campagne, ont publié une déclaration reconnaissant leurs différences avec le camp républicain, mais soulignant la valeur du processus démocratique. « Ce n'est évidemment pas le résultat que nous espérions, compte tenu de nos profonds désaccords avec le parti républicain sur toute une série de questions », ont-ils écrit. « Mais vivre dans une démocratie, c'est reconnaître que notre point de vue ne l'emportera pas toujours, et être prêt à accepter le transfert pacifique du pouvoir ».



Les chefs d’entreprise et les PDG des plus grandes entreprises technologiques, dont Tim Cook d’Apple, Sundar Pichai de Google et Mark Zuckerberg de Meta, ont publiquement félicité Trump, signalant un recalibrage potentiel au sein de la Silicon Valley, pour s’adapter à la nouvelle administration. Cook d'Apple, exprimant son optimisme quant à l'avenir de l'Amérique, a déclaré : « Nous sommes impatients de collaborer avec vous et votre administration pour contribuer à garantir que les États-Unis continuent de diriger et d'être alimentés par l'ingéniosité, l'innovation et la créativité. »



Face aux préoccupations antitrust persistantes, et aux problèmes réglementaires auxquels est confrontée l’industrie technologique, les déclarations de ces dirigeants ont indiqué leur volonté de travailler de manière constructive avec l’administration Trump.







