États-Unis : six Tchadiens bénéficiaires de deux programmes de formation

Ayant bénéficié du Programme Mandela Washington Felloship, ainsi que du Alumni Enrichment Institute de l'année 2022, six Tchadiens ont été invités par l'ambassade des Etats-Unis, à partager leurs différentes expériences lors de leur séjour aux USA. Ils vont suivre une formation en leadership civique, en entrepreunariat et en gestion publique.



Selon la 1ère conseillère, Mme Josie Ratchiffe, par ailleurs représentante de l'ambassade de État-Unis au Tchad, le Mandela Washington Fellowship est le programme phare de l'Initiative pour jeunes leaders africains (YALI) du gouvernement américain.



Lancé en 2014, le Mandela Washington Fellowship a permis à près de 5800 jeunes leaders de tous les pays d'Afrique subsaharienne, de se rendre aux Etats-Unis, pour suivre une formation sur le leadership civique, l'entrepreneuriat et la gestion publique. A ce jour, 44 Tchadiennes et Tchadiens ont bénéficié de ce programme.



Les lauréats sont placés dans des universités et prennent part à des cours, des formations en leadership et des rencontres avec des chefs d'entreprises et des organisations. La majorité des lauréats rentrent au pays après le Sommet de Washington D.C., mais ceux qui ont opté pour une formation professionnelle restent aux Etats-Unis pour six autres semaines.



Cette année, 700 jeunes leaders africains ont bénéficié du programme Mandela Washington Fellowship, parmi lesquels sept Tchadiens dont une participante qui a pris part au Alumni Enrichment Institute, un programme spécial conçu pour la cohorte de 2021.