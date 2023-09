Europe : TotalEnergies lance un appel d’offres pour la fourniture d’hydrogène vert

L’hydrogène vert permettrait d’éviter l’émission d’environ 5 millions de tonnes de CO2 par an de ses raffineries européennes à horizon 2030.



Et c’est ainsi que dans le cadre de la décarbonation de ses raffineries européennes, TotalEnergies lance un appel d’offres pour la fourniture de 500 000 tonnes par an d’hydrogène vert.



La Compagnie compte 6 raffineries en Europe : Anvers (Belgique), Leuna (Allemagne), Zeeland (Pays-Bas), Normandie, Donges, Feyzin (France) et 2 bioraffineries à La Mède et Grandpuits (France), toutes consommatrices d’hydrogène. TotalEnergies souhaite remplacer 500 000 tonnes de cet hydrogène consommé par ses raffineries, par de l’hydrogène vert issu d’énergies renouvelables d’ici 2030.



C’est un projet majeur qui contribuera à atteindre l’objectif de TotalEnergies de réduire de 40% ses émissions nettes de gaz à effet de serre liées directement à ses opérations Oil & Gas (Scope 1+2) en 2030 par rapport à 2015.



« Cet appel d’offres massif s'inscrit dans l’objectif de TotalEnergies de décarboner la totalité de l'hydrogène consommé dans ses raffineries européennes d'ici 2030. Aux côtés des projets déjà identifiés de production d’hydrogène vert et bas carbone auxquels la Compagnie s’est associée à La Mède, Grandpuits, Leuna et Normandie, nous faisons appel aux producteurs tiers pour nous fournir l’hydrogène vert dont nous avons besoin et accélérer la décarbonation de nos opérations. Nous espérons ainsi bénéficier des solutions les plus compétitives développées par divers fournisseurs dans le monde en leur offrant la possibilité d’avoir accès à des contrats, moyen et long terme avec TotalEnergies », a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.



TotalEnergies s’engage à réduire son empreinte carbone liée à la production, la transformation et la fourniture d’énergie à ses clients.



L’un des leviers identifiés par la Compagnie est la décarbonation de ses raffineries européennes, grâce à l’utilisation d’hydrogène vert ou bas carbone qui devrait lui permettre de réduire ses émissions de CO2 d’environ cinq millions de tonnes par an à l’horizon 2030.