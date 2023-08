Éventuelle option militaire au Niger : La France affirme “son plein soutien” à la CEDEAO

La France réitère sa ferme condamnation de la tentative de putsch en cours au Niger, ainsi que de la séquestration du Président Bazoum et de sa famille, selon un communiqué du ministère français des Affaires étrangères, publié ce 10 août 2023.



Réunis en sommet extraordinaire de la CEDEAO, les Présidents du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Ghana, de Guinée-Bissau, du Nigéria, du Sénégal, de Sierra-Leone et du Togo, en présence du ministre des Affaires étrangères du Niger M. Hassoumi Massoudou, ont “rappelé leur détermination à parvenir au rétablissement de l’ordre constitutionnel et démocratique au Niger, ainsi qu’à la libération immédiate du Président Bazoum et de sa famille”, indique la France.



La France affirme “son plein soutien à l’ensemble des conclusions adoptées à l’occasion de ce sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO du 10 août 2023”. La CEDEAO a décidé ce jeudi d’ordonner la mobilisation de troupes en vue d’une éventuelle intervention militaire.