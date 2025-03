Exécutions de citoyens Canadiens en Chine : Ottawa réagit

Le Canada a fermement condamné ces exécutions, qualifiant ces actes de contraires aux valeurs canadiennes et aux droits de l'homme. Ottawa a exprimé son profond chagrin face à la situation et a affirmé son engagement à défendre la vie et la dignité humaine à l’échelle internationale.

Position de Pékin De son côté, le gouvernement chinois a justifié ces exécutions en invoquant sa politique de « tolérance zéro » envers le trafic de stupéfiants. Pékin insiste sur le fait que les mesures sévères sont nécessaires pour combattre le fléau de la drogue et protéger la sécurité publique. Les autorités chinoises affirment que les lois strictes en matière de drogue sont essentielles pour maintenir l'ordre social. Cette affaire met en lumière les tensions existantes entre le Canada et la Chine, exacerbées par des questions politiques et des droits de l'homme. Les exécutions soulèvent des inquiétudes internationales concernant l'application de la peine capitale et les traitements réservés aux citoyens étrangers dans le système judiciaire chinois.



Cette situation complexe appelle à des discussions approfondies sur la justice, les droits de l'homme et les relations diplomatiques entre les deux pays.