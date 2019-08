Exposition photographique « One Day, I Will » au siège des Nations unies à New York

Pour célébrer le 30ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, le photographe français Vincent Tremeau présente son exposition « One Day, I Will », au siège des Nations unies à New York du 27 juillet au 9 septembre 2019. L’exposition représente quarante jeunes filles prises dans des crises humanitaires de par le […]

Pour célébrer le 30ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, le photographe français Vincent Tremeau présente son ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...