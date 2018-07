FC Madiago, un avenir certain du football tchadien

Pour rappel, Madiago Football est un club créé en 2015 par Abbé Madou puis affilié à la ligue de football de N’djamena en 2016. Il compte 8 équipes avec 120 joueurs. C’est un club mixte. Actuellement le club est entrainé par Lamdé Gaidroigue Nestor et Djido Sourage, respectivement entraineur des garçons et entraineur des filles.



Depuis sa participation à la qualification pour le championnat de la ligue de N’Djaména, la saison dernière, le club ne baisse plus les bras. Les entrainements se font régulièrement trois fois par semaine. La motivation des jeunes joueurs et la détermination des entraineurs donnent un dynamisme au club.



Selon l’un des entraineurs, Lamdé Gaidroigue Nestor, les jeunes du FC Madiago ont promis de remporter le championnat de la 2ème division de la ligue de N’Djaména. C’est ainsi qu’ils ne manquent pas les séances d’entrainement.



Cette année, le club a reçu des ballons ainsi que quelques équipements pour le football de la part de la présidente dudit club, le député Eugénie Mbainaye. "Les difficultés sont énormes mais quand on veut réussir ont doit consentir des sacrifices". Les joueurs pour leur part se réjouissent de leur club. Ils demandent aux autorités de tutelle d’investir pour que le football tchadien émerge.



Plutôt que de voir les tchadiens passer leur temp à parler de Messi et Cristiano dont-ils ne connaissent pas, il faudrait plutôt valoriser le football tchadien. Ainsi, les tchadiens parleront de leurs compatriotes également.



L’émergence du football tchadien partira du bas donc il faut encourager et soutenir les clubs qui évoluent dans les provinces à participer aux championnats régionaux, et nationaux pour permettre de sélectionner et d’asseoir une équipe tchadienne qui présente un jeu de football apprécié de tout le monde. Actuellement, le club bénéficie du soutien du groupe Wadi koundi.