FMI/Banque mondiale : tensions et échanges commerciaux au menu des réunions de printemps 2025

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 22 Avril 2025



Les réunions de printemps 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), prévus du lundi 21 avril au samedi 26 avril, ont débuté à Washington. Réparties entre les bâtiments MC, J et F de la Banque mondiale et les sièges 1 et 2 du FMI, les réunions de printemps de cette année interviennent à un moment de forte pression et de calme relatif pour les institutions de Bretton Woods.

Ces réunions s'inscrivent dans un contexte d'inquiétude accrue sur l’économie mondiale. De l'inflation persistante et des tensions commerciales, à la menace croissante de surendettement souverain, et à l'intégration complexe de l'IA dans les économies, les enjeux sont immenses. Ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales, groupes de la société civile, experts du développement et médias du monde entier se réunissent à Washington pour façonner le discours, et peut-être la politique, autour des défis mondiaux les plus urgents d'aujourd'hui.



Le programme d’une semaine chargée

Parmi les événements phares de cette année figurent la réunion du Comité du développement et le Comité monétaire et financier international (CMFI), qui réunira ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales, pour discuter des tendances économiques mondiales, de la coopération multilatérale et des réformes institutionnelles. Parallèlement, les réunions du G20 Finance, présidées cette année par l'Afrique du Sud, placent les priorités des pays du Sud au cœur de leurs préoccupations.



Mais la véritable énergie réside peut-être en marge : dans les forums animés par la société civile, les réunions parallèles restreintes, les cafés du savoir et les innombrables discussions informelles qui façonnent les résultats avant leur publication.



Voici un aperçu jour par jour de la semaine à venir :

Lundi 21 avril

●Début discret : Représentants du G-24 et Forum parlementaire mondial (accès restreint).

●Accès libre : Conférence FMI-OICV sur le financement de marché.

●Espace analytique du FMI : Aborder les risques d’endettement et les vulnérabilités des entreprises.

●Événement parallèle : Élargir l’accès à l’énergie en Afrique.



Mardi 22 avril

●Grande journée presse : Point sur les Perspectives de l’économie mondiale.

●Suivis parallèles : Sessions des OSC sur la dette et le développement, Forum de l’IDA et réunions consultatives Afrique-Caraïbes.

●Moment phare : Événement du Groupe de la Banque mondiale sur l’emploi et la prospérité partagée.

●Conversations avec la société civile : Fiscalité internationale et finances publiques en soirée.



Mercredi 23 avril

● Diplomatie restreinte : Coalition Action Climat, réunions ministérielles MOANAP, ASEAN et Caraïbes.

● Voix citoyennes : Forums des OSC sur les repas scolaires, la corruption et le financement climatique.

● Engagements de haut niveau : Réunions des circonscriptions EDS et G20, discussions des gouverneurs du FMI et dîners de coordination avec les institutions européennes.

● Point de presse du directeur général du FMI et perspectives régionales (Asie-Pacifique, Moyen-Orient, G20).



Jeudi 24 et vendredi 25 avril

● Forum politique de la société civile : Analyses approfondies sur l’hydroélectricité et le développement vert, la justice de genre, le travail numérique et l’accès au financement des pertes et dommages.

● Cafés du savoir : Financement des infrastructures, marchés financiers nationaux, emplois dans le secteur de l’énergie et air pur transfrontalier.



Séminaires :

● Débat sur l’économie mondiale

● L’IA dans les finances publiques et la stratégie de l’emploi

● Transports et sécurité alimentaire en Afrique

● Lancement de Data Pour le Fonds de Décisions – Phase II

●Note culturelle : Spectacles thaïlandais organisés au FMI.



Intervenants

Les réunions de printemps 2025 réunissent un mélange de voix mondiales, des chefs d'État aux acteurs du changement.

Parmi les intervenants confirmés figurent :

●Ajay Banga, président de la Banque mondiale, qui devrait présenter sa vision d’une croissance inclusive et d’un Groupe de la Banque mondiale plus réactif ;

●Tharman Shanmugaratnam, président de Singapour, qui devrait s’exprimer sur la gouvernance financière mondiale et le leadership asiatique ;

●Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, qui apportera une perspective fondée sur les droits au développement mondial ;

●Rania Al-Mashat, ministre égyptienne de la Planification et de la Coopération internationale, une voix clé de la région MENA sur le développement durable ;

●Anthony Tan, cofondateur et PDG de Grab, qui parlera des économies numériques et de l’innovation inclusive en Asie du Sud-Est ;

●Dilhan Pillay Sandrasegara, PDG de Temasek Holdings, qui s’exprimera sur le capital à long terme et la résilience climatique ; ●Douglas Peterson, conseiller spécial de S&P Global, qui partagera ses réflexions sur la finance de marché ;

●Nicola Galombik, fondatrice de Harambee Youth Employment Accelerator, qui défend l’emploi des jeunes ;

●Nonkululeko Nyembezi, présidente du groupe Standard Bank – partageant sa solide expérience en finance et gouvernance africaines ;

●Christina Williams, Voice of Youth, avec les discussions de haut niveau dans les réalités vécues et l'urgence générationnelle.



Pourquoi cette année est importante ?

Malgré un calendrier chargé, la tension sous-jacente est claire : les institutions de Bretton Woods peuvent-elles servir tous leurs membres, ou risquer de perdre leur légitimité dans un monde financier multipolaire ?



Les pays en développement dénoncent de plus en plus ouvertement les failles du statu quo. La crise de la dette qui freine discrètement l’investissement public, le financement climatique qui reste plus prometteur que concret, et une structure de gouvernance qui penche encore largement en faveur des intérêts du Nord global : tous ces sujets sont sur la table.



La prochaine échéance de juin 2025, fixée par le FMI pour les propositions de réforme des quotes-parts, pourrait enfin catalyser des discussions longtemps bloquées sur les droits de vote, l’accès au financement et les droits de tirage spéciaux (DTS). De même, le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité (FDR) du FMI, conçu pour soutenir les pays confrontés aux défis climatiques et pandémiques, doit être révisé, une occasion de l’affiner, de le recalibrer et de l’améliorer.



On observe également un mouvement croissant en faveur d’une relance des partenariats entre les banques multilatérales et nationales de développement (BMD et BND). Avec les garde-fous adéquats, cela pourrait débloquer des financements à l'échelle nécessaire pour impulser un changement significatif.



Réflexion finale

Les réunions de printemps de cette année ne déboucheront peut-être pas sur des accords marquants, mais leur portée symbolique est considérable. Dans un monde où le multilatéralisme est remis en question, et où les pays en développement explorent des alternatives, ces réunions constituent un test décisif pour le FMI et la Banque mondiale : s'adapter de manière significative, sous peine de perdre leur pertinence.









