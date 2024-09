Économie et Finance FMI : Le programme de réformes financières et réglementaires a contribué à accélérer la croissance de l'économie saoudienne

Par Saudi Press Agency - 5 Septembre 2024



Le Fonds monétaire international (FMI) a publié un rapport positif sur le Royaume d'Arabie saoudite à la suite de la conclusion des consultations de l'article IV avec l'Arabie saoudite. Le rapport du FMI confirme que le programme de réformes financières et réglementaires de l'Arabie saoudite a contribué à accélérer la croissance de l'économie saoudienne, à contenir l'inflation et à réduire le taux de chômage à son niveau le plus bas. Le FMI a salué la transformation économique en cours et les efforts de diversification de l'économie dans le cadre de la Vision 2030 saoudienne.

Le rapport de consultation du FMI au titre de l'article IV a salué les politiques macroéconomiques et les changements transformationnels mis en œuvre par le Royaume, qui ont contribué à renforcer la croissance des activités non pétrolières. Le rapport note également que les réformes saoudiennes ont conduit à une augmentation de l'emploi, qui dépasse désormais les chiffres antérieurs à la pandémie, et que le taux de participation des femmes au marché du travail est passé à plus de 35 %, dépassant l'objectif de 30 % fixé par la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.



Le FMI a salué les mesures prises par l'Arabie saoudite pour mener à bien la planification financière à long terme qui soutient la mise en œuvre des initiatives, des programmes et des projets de Vision 2030, tout en atténuant les risques de surchauffe. Le rapport souligne également que la marge de manœuvre budgétaire du Royaume est importante et que les risques liés à la dette souveraine sont faibles, ajoutant que l'abondance des réserves financières en Arabie saoudite a limité l'impact des défis mondiaux et régionaux.



Le rapport du FMI a souligné que les réformes en cours dans le Royaume - y compris la garantie d'une mise en œuvre efficace des réglementations, la rationalisation des frais, le renforcement du capital humain, l'augmentation de la participation des femmes saoudiennes au marché du travail, la facilitation de l'accès à la terre et au financement, et l'amélioration de la gouvernance - ont contribué à renforcer la croissance du secteur privé et à attirer davantage d'investissements directs étrangers, en plus des progrès significatifs dans le domaine de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle qui appuient ces efforts.



Les administrateurs du FMI ont salué le rôle de premier plan joué par l'Arabie saoudite dans les forums multilatéraux, notamment sa présidence du Comité monétaire et financier international (CMFI) au sein du FMI, qui contribue aux efforts déployés pour relever les défis mondiaux.



Le rapport note également l'augmentation de l'activité dans le secteur des services - y compris les transports, le commerce, le tourisme et la finance - comme la croissance de la consommation qui a atteint 5,7 %.



Le FMI a indiqué que les demandes de licences d'investissement étranger ont atteint des niveaux record en 2023, puisqu'elles ont approximativement doublé par rapport à 2022, y compris les 330 entreprises qui ont demandé des licences pour établir leur siège régional dans le Royaume.



Le rapport passe en revue l'évolution du secteur bancaire dans le Royaume, en soulignant ses niveaux élevés de solvabilité et de liquidité, ainsi que sa flexibilité face aux chocs. Le FMI a constaté que le secteur bancaire repose sur des bases solides et a également noté l'efficacité de la médiation bancaire, selon des indicateurs de rentabilité, d'infrastructure et de compétitivité.



Le rapport du FMI note également la hausse de l'indice de la bourse saoudienne (Tadawul) de 14,2 % en 2023, dépassant l'indice Morgan Stanley des marchés émergents de 7 %, tout en notant les progrès de l'environnement technique permettant l'investissement, ainsi que l'octroi de licences à trois banques numériques. Le FMI a souligné leur contribution à l'amélioration de l'inclusion financière et de la compétitivité, car ces banques se caractérisent par leur flexibilité et leur innovation.



Le FMI a souligné la maîtrise par le Royaume des risques résultant de la croissance rapide des prêts immobiliers, grâce à diverses aides publiques, à la solidité des banques, aux prêts hypothécaires avec recours intégral et à d'autres mesures de soutien. Elle a également mis en évidence les améliorations apportées à l'automatisation de la matrice d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et à l'amélioration de la précision de l'analyse des données relatives aux risques reçues des entités déclarantes, y compris les entreprises fintech.



Le rapport du FMI remarque que l'augmentation des recettes non pétrolières reflète l'efficacité des réformes existantes, qui ont directement contribué à améliorer le respect des règles, en saluant l'alignement des procédures douanières sur les meilleures pratiques internationales.



Le FMI s'attend à ce que le secteur non pétrolier (qui comprend les activités gouvernementales) croisse de 3,5 % en 2024, soutenu par une forte demande intérieure. Le FMI a également déclaré qu'il est probable que le taux d'inflation dans le Royaume reste stable à environ 2 % à moyen terme, soutenu par l'arrimage du riyal saoudien au dollar américain et par les politiques locales conformes à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.



Le FMI a confirmé que le Royaume a l'un des niveaux d'intensité carbone les plus bas parmi tous les grands producteurs, grâce aux réformes environnementales en cours et aux efforts déployés par le Royaume pour parvenir à un bilan net nul d'ici 2060. Le rapport note que le Royaume a réussi à obtenir un accord d'achat de 30 ans pour le projet d'hydrogène vert à NEOM, afin de concrétiser ses efforts en matière d'utilisation des sources d'énergie renouvelables.



Afin de séquestrer environ 44 millions de tonnes par an d'ici 2035, le FMI a noté que le gouvernement saoudien a l'intention de construire l'une des plus grandes usines de capture et de stockage du carbone au monde, qui sera opérationnelle d'ici 2027, avec une capacité de 9 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. Le FMI a pris note des efforts actuels du Royaume pour séquestrer 1,3 million de tonnes de carbone par an grâce à l'usine SABIC et au département de l'usine de gaz d'Uthmaniyah.





