FOTRAC 2025 : la RCA se prépare pour une participation honorable

En prélude à la 16ème édition de la Foire Transfrontalière Annuelle d'Afrique Centrale (FOTRAC) qui se tiendra du 17 au 30 juillet 2025, au tri-point frontalier Cameroun, Gabon et Guinée Équatoriale, le ministère des PME et de la Promotion du secteur privé de la République centrafricaine a organisé le 28 mai dernier à Bangui, une séance de renforcement des capacités des femmes entrepreneures.



Au terme de cet important moment d’échanges, 60 femmes entrepreneures du pays sont désormais outillées sur les notions de conservation des produits alimentaires, et le conditionnement/packaging.



L’objectif poursuivi par cette formation était, « d’outiller ces jeunes, femmes entrepreneures pour la visibilité de leurs produits à la FOTRAC qui est un carrefour d'échanges, de partage d'expériences et de valorisation des produits "made in RCA" sur le marché de la sous-région, pour une meilleure intégration régionale de la RCA dans le cadre de l'exercice du commerce transfrontalier prévu par la ZLECAF », a indiqué Mme Jeannick Assas-Mbilaut, directrice générale de la Promotion du secteur privé.



Le ministre Hyppolite Jean-Paul Ngate-Robard, assisté des deux chargés de mission et de l'inspecteur central en matière des PME, a honoré de sa présence, la cérémonie officielle. Le patron du secteur privé a profité de cette occasion, pour encourager ces femmes entrepreneures à mettre un accent sur le packaging, afin de valoriser les produits locaux, au-delà des frontières centrafricaines.



Il faut dire qu’environ 70 participants viendront de la RCA, dans le cadre de la 16ème édition de la FOTRAC qui aura lieu à Kye-Ossi (Cameroun), Ebebeyin (Guinée équatoriale) et Bitam (Gabon). Pour la RCA, il s’agira de relever le défi du nombre important d'entrepreneurs du Cameroun, du Gabon, du Tchad, de RDC et de la Guinée Équatoriale, lors des éditions antérieures de cette manifestation foraine de l'intégration régionale, du développement socio-économique inclusif, en vue de la paix et de la sécurité en Afrique.



« Nous confirmons la participation du ministre du Commerce du Cameroun, président du comité d'organisation interministériel élargi au secteur privé, de plusieurs de ses homologues de la sous-région et de la ministre de la Promotion de la femme et de la Famille du Cameroun », rassure Mme Danielle Nlate Kede, promotrice de la FOTRAC et présidente du Réseau des Femmes Actives d’Afrique Centrale (REFAC).



Par ailleurs, plusieurs personnalités de la sous-région (représentants CEMAC des trois pays hôtes, directeurs généraux, autorités administratives, militaires, judiciaires et traditionnelles), assisteront à la cérémonie d’ouverture.



Selon le thème proposé par les organisateurs, l’objectif poursuivi par cet événement est de « transformer les corridors d’Afrique centrale en de véritables passerelles sécurisées pour l’atteinte des objectifs du développement durable et de la ZELCAF. »



En définitive, la FOTRAC a pour but de fédérer les actions des différents acteurs de développement des pays d’Afrique centrale. Elle aspire à devenir une activité continentale qui rassemble les entrepreneurs et participants venus des pays d’Afrique et du monde, avec le soutien des partenaires au développement et des gouvernants.



C’est donc le sens à donner à la séance de renforcement des capacités organisée par le gouvernement centrafricain, en faveur des femmes entrepreneures devant participer cette année à la FOTRAC.