Facebook annonce un partenariat avec le Centre National de Transfusion Sanguine du Ministère de la Santé Publique pour atténuer la pénurie de sang et augmenter les dons de sang au Niger

Facebook (https://www.Facebook.com/) et le Centre National de Transfusion Sanguine annoncent le lancement d'un nouvel outil pour encourager le don. Désormais, toute personne au Niger âgée de 18 à 65 ans aura la possibilité de s'inscrire en tant que donneur de sang sur Facebook, de recevoir des notifications lorsque des centres de collecte de sang proches de chez elle ont besoin de dons et d'inviter ses amis à donner.

Le lancement de cette initiative intervient à un moment critique pour assurer un approvisionnement en sang adéquat et sûr. En effet, la pandémie COVID-19 a provoqué des pénuries de sang dans le monde entier, les collectes ayant été annulées et les mesures de distanciation sociale ayant maintenu les gens chez eux. Le don de sang volontaire reste une activité essentielle et il est plus important que jamais de disposer d'un approvisionnement en sang sûr et fiable.

La fonctionnalité Dons de sang sur Facebook comprend trois éléments clés :

La possibilité de s'inscrire en tant que donneur de sang : les utilisateurs de Facebook qui choisissent de s'inscrire ont la possibilité d'indiquer leur volonté de donner du sang dans l'application Facebook.

Les banques de sang inspirent les donneurs : si les centres de don de sang de confiance ont besoin de trouver des donneurs, ils peuvent créer des pages spéciales qui informent les donneurs de leurs besoins et comprennent un bouton d'appel à l'action qui permet aux donneurs de les contacter directement à partir de la page.

Notification aux donneurs - Une fois qu'une demande de don de sang est publiée, les personnes situées à proximité qui ont indiqué leur volonté de donner du sang seront informées de la demande par le biais de leurs notifications sur Facebook.

“Grâce à l'outil don de sang qui incite la population nigérienne à donner son sang lorsque celle-ci se trouve à proximité des centres de transfusion, je suis confiant que nous faisons un pas de plus vers la sauvegarde des vies de nos compatriotes.”, a déclaré le Dr. Idi Illiassou Mainassara. Ministre de la Santé Publique. de la République du Niger.

Depuis le lancement de l'outil de Dons de sang de Facebook en 2017, plus de 70 millions de personnes se sont inscrites pour donner du sang sur Facebook. Cette fonctionnalité est actuellement disponible en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Brésil, au Bangladesh, en Inde, au Pakistan, au Sénégal, en Égypte, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Kenya, à Taiwan et au Mexique et a été lancée aujourd'hui au Niger.

“Nous sommes investis au Niger et heureux d’y déployer une nouvelle fonctionnalité qui contribue aux efforts déployés dans le cadre de la pandémie de la Covid-19. L’engagement de Facebook est de créer des communautés sûres et solidaires. C’est ainsi que nous avons conçu cette fonctionnalité en collaboration avec l’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI), le Ministère de la santé et le Centre national de transfusion sanguine pour répondre aux besoins en dons de sang de l’écosystème local.” a également commenté Balkissa Idé Siddo, Responsable affaires publiques de Facebook pour l’Afrique francophone.

L'Organisation mondiale de la santé a publié des conseils sur comment rester en sécurité pendant le processus de don du sang. Les personnes qui vont donner du sang au Niger sont encouragées à contacter leur centre local de collecte de sang pour prendre rendez-vous afin d'éviter les foules et de minimiser l'attente.

Comment ça marche ?

Toute personne âgée de 18 à 65 ans peut s'inscrire comme donneur de sang sur Facebook en se rendant sur la page "Dons de sang" dans la section "A propos" de leur profil, ou en accédant au lien : www.Facebook.com/donateblood. Chaque personne qui s'inscrit pourra voir sur son appareil mobile les demandes et les possibilités de donner du sang aux centres de dons de sang sur Facebook (https://bit.ly/2PoZDz0).

