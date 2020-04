Facebook lance le Centre d'information sur le coronavirus dans 17 pays africains

JOHANNESBURG, Afrique du Sud - Facebook étend son Centre d'information sur le coronavirus (COVID-19), déjà actif en Afrique du Sud, à 17 pays supplémentaires en Afrique subsaharienne. Les centres d'information sur le coronavirus font partie des efforts engagés par Facebook pour soutenir la lutte mondiale contre le COVID-19.



Le Centre d’information sur le coronavirus rend accessibles au plus grand nombre les dernières nouvelles et informations provenant des autorités sanitaires de confiance ainsi que des ressources et des conseils pour rester en bonne santé et soutenir sa famille ou sa communauté.



Le Centre d'information COVID-19 figure en haut du fil d'actualité. Il se présente comme un espace central pour se tenir informé sur le coronavirus. Il comprend des mises à jour en temps réel provenant des autorités sanitaires nationales et d'organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé. Il comporte également des articles, des vidéos et des messages utiles sur la distanciation sociale et la prévention de la propagation de COVID-19.



Les utilisateurs de Facebook peuvent choisir de s’abonner au Centre pour recevoir des notifications et voir dans leur fil d'actualité les mises à jour des autorités sanitaires officielles.



Le Centre, déjà lancé en Afrique du Sud la semaine dernière, va maintenant être étendu à plus d’une quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne, dont notamment: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Tchad, la Côte d'Ivoire, l’Éthiopie, le Gabon, la Guinée, le Kenya, le Mali, la Mauritanie, le Nigéria, le Sénégal, les Seychelles, la République démocratique du Congo (RDC) et le Togo.



Kojo Boakye, Directeur des affaires publiques de Facebook pour l'Afrique, a commenté : "Nous avons mis en place les centres d'information, en collaboration avec les partenaires nationaux de la santé, afin de garantir que le plus grand nombre puisse avoir accès à des informations provenant de sources de santé fiables.” “Le lancement du Centre d'information COVID-19 sur Facebook dans plus de 17 pays d'Afrique subsaharienne fait écho à notre engagement à rendre accessible à toutes les communautés des informations crédibles et utiles sur la pandémie".