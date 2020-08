Facebook lance les avatars en Afrique subsaharienne : une nouvelle manière dynamique de s’exprimer en ligne

Facebook (https://www.Facebook.com/) a lancé aujourd'hui Avatars en Afrique. Les avatars sont des personnages numériques qui permettent de s'engager sur Facebook et Messenger de manière plus personnelle et dynamique. Vous pouvez utiliser votre avatar personnalisé pour partager toute une gamme d'émotions et d'expressions via un personnage numérique qui vous est propre.

Vous pouvez utiliser votre avatar de nombreuses façons, notamment dans les commentaires, les stories, Messenger et bientôt les publications avec un arrière-plan. Avec un tel choix d'émotions et d'expressions, les avatars vous permettent de partager vos réactions et sentiments avec votre famille et vos amis à travers l'application. Vous pouvez personnaliser votre avatar avec des coiffures, des teints, des tenues, des autocollants de soutien COVID-19 et bien plus encore.

Pour créer votre avatar, composez un commentaire sur Facebook ou Messenger, cliquez sur le bouton "smiley", puis sur l'onglet "stickers" et enfin sur "Créer votre avatar".

“Facebook abrite certains de vos contenus les plus personnels et nous voulons permettre à tous de partager et de réagir à ces contenus de la manière la plus personnalisée possible”, a déclaré Nunu Ntshingila, Directrice régionale Afrique de Facebook. “Nous sommes ravis de donner aux gens plus de possibilités de refléter leur identité sur Facebook, leur permettant de partager de manière plus personnelle et légère”.

Les avatars comprennent des centaines de packs d'autocollants et des intégrations avec les fournisseurs de GIF. Ils peuvent également être partagés sur Facebook et Messenger comme image de profil, sur l fil de l'actualité ou sur le profil de jeux.

