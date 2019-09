Favoriser l'engagement. Accroître les volumes. Stimuler la croissance

Optez pour la nouvelle imagePRESS C165 polyvalente, qui combine nos technologies primées de bureautique et d’impression professionnelle, développez votre clientèle et ciblez de nouveaux clients. Dynamisez vos ventes et ajoutez de la valeur à vos activités de services en incitant vos clients à faire preuve de créativité et à produire des impressions d'une qualité exceptionnelle et en toute simplicité.

AJOUTEZ DE LA VALEUR. AUGMENTEZ LES VOLUMES.

Vos clients ont besoin d’une imprimante fiable pour leurs travaux courants, mais ils veulent aussi produire des documents créatifs ayant un impact percutant. Nous avons conçu une imprimante qui leur permettra de produire des impressions audacieuses tout en étant certains que leurs besoins fondamentaux restent toujours satisfaits.

Vos clients veulent peut-être impressionner leur conseil d'administration au moyen d’une présentation originale, imprimer les programmes des conférences à venir ou utiliser des formats accrocheurs pour leurs brochures de vente. Ils peuvent désormais faire tout cela aisément, en appuyant simplement sur un bouton. Encouragez-les à essayer de nouveaux styles et de nouveaux formats : ils pourront ainsi effectuer davantage de travaux en interne. Profitez de l’occasion pour augmenter les volumes d’impression, ce qui se traduit par une hausse d’activité pour vous.

Somesh Adukia directeur régional des ventes, Canon Central and North Africa (CCNA) (https://www.Canon-CNA.com/) a déclaré : « Nous voulons que nos clients en aient pour leur argent. Et c’est à coup sûr ce que cette imprimante leur offre, en partie en combinant les domaines de la bureautique et de l’impression professionnelle. L’impression devient différente. L’impression se démarque. L’impression devient rentable. Impliquez vos clients et commencez à constater les effets positifs sur vos résultats nets. »

EXPLOREZ DE NOUVELLES VOIES

Un bon moyen de soutenir la croissance de votre entreprise consiste à explorer de nouveaux marchés. Pour ce faire, nous avons une solution : la nouvelle imprimante économique et polyvalente imagePRESS C165. Peut-être souhaitez-vous contacter des agences créatives qui cherchent à impressionner leurs clients grâce à de nouveaux formats et de nouveaux effets. Ou peut-être avez-vous besoin d’un moyen de vendre aux unités d’impression internes ou de cibler les petites entreprises et les boutiques de photocopies. Vous pouvez entamer ces négociations dès maintenant. Offrez plus de services, construisez des relations à long terme et augmentez vos revenus de services. Notre portefeuille contient toutes les solutions pour répondre à tous les besoins de la clientèle.

UN PARTENAIRE SUR QUI COMPTER

« Nous sommes là pour vous aider à dépasser vos objectifs de profit », a déclaré Somesh Adukia. « Nous avons conçu cette solution spécialement pour nos audacieux partenaires à l’avant-garde du secteur de la bureautique et de l’impression. Grâce aux caractéristiques populaires de notre gamme primée imageRUNNER ADVANCE associées à notre technologie professionnelle imagePRESS, vos clients peuvent investir en toute confiance dans nos produits. Le résultat, c’est une imprimante fiable qui ne vous laissera pas tomber, ni vos clients, et un partenaire qui vous soutiendra à chaque étape. Aidez vos clients à développer leurs activités, et vos revenus et vos marges augmenteront également. »

À propos Canon Central & North Africa (CCNA) :

Canon Central and North Africa (CCNA) (https://www.Canon-CNA.com/) est une division de Canon Middle East FZ LLC (CME), une filiale de Canon Europe. La création de CCNA en 2016 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique, tout en renforçant la présence et l’impact de la Société au niveau national.

CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à se rapprocher de ses clients pour répondre à leurs demandes sur un marché africain en constante évolution. Canon est représenté depuis plus de 15 ans sur le continent par des distributeurs et des partenaires qui ont construit avec succès une solide clientèle dans la région.

CCNA assure la fourniture de produits de haute qualité et à la pointe de la technologie qui répondent aux Nouvelles exigences du marché africain. Avec plus d’une centaine d’employés, la Société gère les activités de vente et de marketing dans 44 pays d’Afrique.

La philosophie d’entreprise de Canon est fidèle au concept japonais du kyosei : « vivre et travailler ensemble pour l’intérêt général ».

Pour plus d’informations, visiter le site : https://www.Canon-CNA.com/

