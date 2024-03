Favoriser le leadership féminin : retour sur la table ronde à l'ambassade des États-Unis au Tchad

Cette rencontre interactive du 12 mars a réuni un total de 21 femmes journalistes issues de différents organes de presse, afin d'échanger sur le leadership féminin dans le domaine journalistique. La session était animée par Narbaye Halime de la FM Liberté et Bouchra Halil, avec Denemadji Alphonsine en tant que modératrice.



Quelques participantes de l'audience ont posé des questions sur des sujets tels que la dénonciation des cas de violences dans les rédactions, la collaboration entre les femmes journalistes, et la création d'organisations par les femmes journalistes.



La Conseillère aux Affaires Culturelles et de la Presse, Dr Tova Leigh Choate, a souligné le rôle crucial joué par les femmes dans le milieu médiatique et a abordé la question de la prévention des risques pour les femmes journalistes sur le terrain.