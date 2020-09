Fédération Congolaise de Rugby : Communiqué de presse de la Fédération Congolaise de Rugby - L’heure de la reprise a sonné

L’heure de la reprise a également sonné à l’Ecole d’Education Physique et Sportive (EEPS) des Forces Armées de la RDC après six mois de suspension avec la formation des militaires moniteurs sportifs, qui auront la responsabilité à l’issue de celle-ci, d’assurer les activités physiques et sportives dans les différentes unités et garnisons militaires disséminés à travers tout le pays.

C’est un moyen de développement incontestable du rugby au sein de nos forces armées en particulier et sur tout le pays en général car le rugby est retenu parmi les disciplines sportives enseignées et ce, en collaboration avec la Fécorugby (http://FeCoRugby.org) qui a mis à la disposition de l’école des moyens matériels, des équipements ainsi qu’un de ses officiers de développement le capitaine Serge Ngoyi Masangu épaulé par deux autres éducateurs.

Le samedi 26 septembre dernier, le matin, une séance pratique avec le ballon ovale a eu lieu au terrain FT du camp militaire Kokolo où une trentaine d’apprenants (32) ont pris part.

