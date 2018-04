Femmes, violence et terrorisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel: Bâtir une réponse régionale et intern ationale

Dans le cadre de ses activités régionales, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), organise en partenariat avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO), le G5 Sahel, le Groupe de Travail Femmes, Jeunes , Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest et le Sahel, le […]

Dans le cadre de ses activités régionales, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), orga...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...