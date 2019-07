Fenix atteint 500 000 clients sur 6 marchés et annonce l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction

Brian Warshawsky, cofondateur et directeur des opérations de Fenix ,va succéder à l’actuelle PDG de la société, Lyndsay Handler.

Jit Bhattacharya, directeur technique, et Chris Bagnall, directeur du marketing, quittent leurs fonctions et seront remplacés. Un nouveau directeur financier vient d’être nommé et un poste de responsable des crédits a été créé, pour travailler au côté du nouveau directeur commercial, Junior Zerebela Kwebiiha, au sein de l’équipe exécutive.

Fenix International (https://www.FenixIntl.com/) , une société ENGIE, qui propose des installations solaires domestiques en Afrique, a nommé son cofondateur et actuel directeur des opérations, Brian Warshawsky, au poste de président-directeur général, afin de diriger la prochaine phase de la stratégie de croissance de la société. M. Warshawsky succède à Lyndsay Handler, qui travaille au sein de la société depuis sept ans, et occupe le poste de PDG depuis 2016. M. Warshawsky est bien placé pour diriger l’entreprise, pour avoir déjà travaillé pendant cinq ans chez Apple dans l’équipe chargée des Opérations iPod avant de cofonder Fenix International en 2009. Ayant travaillé en qualité de directeur des opérations chez Fenix depuis sa création, Brian possède une compréhension approfondie de l’entreprise – de la conception à la fabrication des produits, en passant par les opérations dans les différents pays, la distribution et l’expérience client.

Ivan Topalov, qui occupait auparavant le poste de esponsablefinancier de la société, a été promu à celui de directeur financier suite au départ, en juin, de l’ancien directeur financier, Josh Romisher. La société a également nommé une nouvelle Responsable Crédit Client, Alison Boess, qui sera directement supervisée par le PDG.

Yoven Moorooven, PDG d’ENGIE Afrique, a déclaré : « Brian est un dirigeant hautement estimé, possédant une combinaison parfaite de compétences et d’expérience qui lui permettra d’ouvrir ce nouveau chapitre de l’histoire de la société, à l’heure où Fenix continue de s’imposer en tant que chef de file du marché en Afrique. Fenix, qui possède des opérations commerciales en Ouganda, en Zambie, en Côte d’Ivoire, au Nigéria, au Bénin et au Mozambique, ne cesse de croître. J’ai pleinement confiance en l’avenir de notre offre décentralisée en Afrique, sous la direction de Brian. »

« Je me joins à tous les employés d’ENGIE et à l’équipe de Fenix pour remercier Lyndsay, Jit et Chris pour leurs nombreuses années de loyaux services et d’engagement en faveur de la mission de Fenix. Sous leur direction, Fenix a transformé des millions de vies dans le continent africain, et mis sur pied une talentueuse équipe vouée au succès », a-t-il poursuivi.

Brian Warshawsky, récemment nommé PDG, a déclaré : « Bien qu’il soit difficile de quitter de si formidables collègues et collaborateurs, auprès desquels j’ai passé tant d’années, je suis fier de pouvoir perpétuer l’héritage qu’ils m’ont légué. Au nom de l’équipe de Fenix, je souhaiterais remercier Jit pour son leadership technologique et les efforts qu’il a réalisés pour construire Fenix Power, notre plateforme d’installation solaire domestique de nouvelle génération. Je voudrais remercier Chris pour son leadership commercial et marketing, alors que Fenix est passée d’une entreprise possédant à peine quelques clients en Ouganda, à une entreprise de 500 000 clients répartis dans six pays d’Afrique. Enfin, je voudrais également remercier tout particulièrement Lyndsay d’avoir dirigé Fenix en ayant traversé tant d’événements marquants, notamment la récente acquisition d’ENGIE et l’établissement de Fenix comme la plus performante société spécialisée dans les systèmes solaires domestiques hors-réseau. »

« Soutenu par un produit et une équipe de calibre international, et bénéficiant du plein appui d’ENGIE, je suis très enthousiaste à l’idée de ce que nous allons pouvoir faire pour mettre notre produit révolutionnaire à disposition des consommateurs de tout le continent africain. Nous aspirons désormais à un avenir passionnant et poursuivons notre expansion dans l’ensemble de l’Afrique, en assurant à tous un accès universel à l’énergie », a-t-il ajouté.

Lyndsay Handler a ajouté : « Le fait de développer Fenix entre 2011 et 2017 et d’accélérer notre croissance, suite à notre acquisition par ENGIE en 2018, fut un véritable honneur. Ensemble, nous avons fourni une énergie propre et abordable à plus de 500 000 foyers, soit 2,5 millions de personnes, dans six pays d’Afrique. Je suis tout particulièrement fière de la manière dont nous avons mis sur pied une équipe Fenix basée en Afrique, passionnée et profondément engagée en faveur de notre mission, de nos valeurs et de nos clients. Dans une perspective d’avenir, je suis heureuse de passer le flambeau à notre cofondateur Brian et persuadé que l’équipe toute entière mettra le consommateur au cœur du prochain chapitre de l’histoire de Fenix. J’espère que Fenix continuera de créer de nouveaux produits et d’encourager l’innovation, pour que l’énergie renouvelable soit abordable pour tous dans cette dernière ligne droite. »

À Propos Fenix International :

La mission de Fenix International (https://www.FenixIntl.com/) et de transformer la qualité de vie de ses clients en innovant de manière disruptive dans les secteurs de l’énergie et des services financiers. Fenix a vendu plus de 500 000 installations solaires domestiques, fournissant une électricité propre et fiable aux éclairages, téléphones, radios, et télévisions de plus de deux millions de personnes. Fenix est une filiale détenue en exclusivité d’ENGIE, l’une des plus importantes entreprises énergétiques au monde et le chef de file du passage aux sources d’énergie renouvelable, décentralisée et numérique. Déjà leader du marché en Ouganda et en Zambie, Fenix a pénétré de nouveaux marchés (Bénin, Côte d’Ivoire, Nigéria, Mozambique) et continue d’œuvrer afin de fournir des produits plus abordables, inclusifs et générateurs de revenus. Avec ENGIE Afrique, Fenix fait de l’accès universel à l’énergie moderne une réalité.

A Propos ENGIE Afrique :

ENGIE (http://www.ENGIE-Africa.com/fr/) est actif depuis plus de 50 ans dans de nombreux pays d’Afrique, à travers ses activités de génie énergétique et, plus récemment, en tant que producteur d'électricité indépendant en Afrique du Sud et au Maroc avec une capacité totale de plus de 3 000 MW en exploitation ou en cours de construction. ENGIE Afrique propose des solutions d'accès à l'énergie créatrices de valeur et répondant aux besoins des populations africaines. Elle est une partenaire de référence pour les services énergétiques aux entreprises, la production et le stockage d’électricité, et les solutions décentralisées destinées aux clients hors réseau : entreprises, collectivités et ménages. Actuellement, ENGIE sert déjà de l’électricité à plus d’1,5 million de personnes avec des installations solaires domestiques et des micro-réseaux locaux et vise à devenir un acteur majeur sur les marchés décentralisés.

A Propos ENGIE :

Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs.

Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l’énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd’hui des solutions d’avenir.

Chiffre d’affaires 2018 : 60,6 milliards EUR. Coté aux bourses de Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe and Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). Pour en savoir plus : https://www.ENGIE.com/fr/

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/fenix-reache...