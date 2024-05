Festival Chabab CA9 au Tchad : la 3ème édition lancée pour célébrer l'art et la culture

L'organisation d'activités éducatives et culturelles pour animer la commune et promouvoir les talents artistiques depuis 10 ans.

La célébration de la Journée internationale de la danse chaque 29 avril.

La compétition éducative et culturelle "Walia Best School".

La compétition culturelle "Walia Jeunes Talents", éditions 1, 2, 3, 4.

La première édition de la compétition Chabab CA9.

La deuxième édition de la compétition Chabab CA9.

Le président du comité d'organisation, Monsieur Salzabo Dimougna, souligne que la compagnie de danse "Wokitna" a été créée par les jeunes danseurs du 9e arrondissement le 25 janvier 2016. Elle a été autorisée à fonctionner provisoirement par le maire de la commune du 9e arrondissement le 18 février 2016. La compagnie œuvre dans les domaines des arts et de la culture en valorisant les différentes danses traditionnelles et modernes du Tchad et d'Afrique. Elle encourage et accompagne les jeunes dans la formation de groupes de danse et développe leur potentiel artistique grâce à la formation et à l'organisation de spectacles.Les réalisations de la compagnie Wokitna incluent, entre autres :Moussa Salzabo lance un appel à tous les jeunes danseurs et musiciens du 9e arrondissement pour qu'ils s'inscrivent afin de développer leurs talents et promouvoir les valeurs de paix et de vivre-ensemble, particulièrement en cette période de transition marquée par les tensions sociales.Il invite également les entreprises locales à sponsoriser cet événement afin de promouvoir leurs marques et souligne que c'est une occasion unique de toucher la population du 9e arrondissement. Salzabo encourage tous les partenaires et personnes de bonne volonté à soutenir cette activité qui contribue à la culture de la citoyenneté dans le 9e arrondissement.