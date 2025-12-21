Festival Dary 7 : Le Tchad célèbre son génie créateur à la Place de la Nation

Pour le Chef de l'État, le Festival Dary a franchi une étape décisive : il ne s'agit plus seulement de danses traditionnelles, mais d'un véritable moteur de croissance. En favorisant l'entrepreneuriat culturel et en générant des emplois pour la jeunesse, le festival transforme l'héritage tchadien en une ressource économique durable.



L'édition 2025 est marquée par une fierté nationale légitime : l'inscription du Guruna (patrimoine du peuple Massa) au patrimoine immatériel de l'humanité. Le ministre Abakar Rozzi Teguil a rappelé que cette distinction, après celle de l'Ennedi et d'Ounianga, place le Tchad sur la carte mondiale de l'excellence culturelle.



L'innovation majeure de cette année est l'organisation du premier Salon de l'Élevage en marge des festivités. Cette initiative symbolise la volonté de réunir toutes les forces vives du pays. De la danse Saï au Kidi, en passant par l'Adoumayé, chaque province expose son âme dans les stands, créant un espace de dialogue où « chaque Tchadien peut se connaître et se retrouver ».



Le gouvernement n'a pas oublié les pionniers. Un hommage vibrant a été rendu à feue Mme Madeleine Alingué, dont l'engagement initial, soutenu par la vision du feu Maréchal Idriss Déby Itno, a permis à "Dary" de devenir aujourd'hui un patrimoine appartenant à la nation tout entière.

