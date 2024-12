Festival Dary : L’ONAPE organise un atelier de formation sur les techniques de recherche d’emploi

Orienter les participants avec des conseils professionnels personnalisés.

Dans son discours d’ouverture, Souleymane Moussa Bachir, Chef de Division de l’Orientation, de l’Intermédiation et du Développement de Compétences à l’ONAPE, a souligné que le Festival Dary est une occasion unique pour réaffirmer l’engagement de l’institution envers les demandeurs d’emploi. Il a rappelé que l’ONAPE s’efforce d’accompagner chaque individu dans son parcours professionnel en fournissant des outils pratiques pour réussir sur le marché de l’emploi.L’atelier a proposé deux activités principales, animées par des experts, pour :« En adoptant des stratégies positives, vous pouvez surmonter les obstacles et saisir les opportunités qui s’offrent à vous », a affirmé Souleymane Moussa Bachir.Cet atelier vise à fournir aux participants :Souleymane Moussa Bachir a également félicité les organisateurs et souligné que l’engagement de l’ONAPE en faveur de l’insertion professionnelle est un pilier essentiel de sa mission.Cette formation, axée sur le développement des compétences et la valorisation des talents, vise à encourager les participants à transformer leurs aspirations professionnelles en réalité. « Chaque interaction est une opportunité pour construire un avenir où chacun peut s’épanouir dans sa carrière », a-t-il conclu.Grâce à cet atelier, l’ONAPE continue d’œuvrer pour un meilleur accompagnement des jeunes dans leurs parcours professionnels, contribuant ainsi à un avenir où chacun peut maximiser son potentiel.