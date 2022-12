Festival Dary : la culture, "véritable richesse d’un peuple"

N'Djamena - « La véritable richesse d’un peuple, c’est sa culture », a déclaré ce 24 décembre le président de transition Mahamat Idriss Deby au lancement du Festival Dary.



Le Festival Dary offre l’opportunité "d’explorer une véritable mosaïque des cultures et des traditions" à travers le ministère des Affaires culturelles.



Mahamat Idriss Deby a invité les citoyens et les ressortissants étrangers à accorder une importance à ce festival.



Un défilé des provinces représentées au festival et une visite guidée du président de transition pour encourager les festivaliers ont marqué le lancement de la 4e édition du Festival Dary 2022.