Fête Nationale de la Femme : Tunisia Rugby, Honneur à la Gente Féminine

Appuyées par la fédération Tunisienne de rugby six équipes féminines (rugby à sept) se sont rencontrées au stade municipal de Benihassen afin de disputer la 2ème édition du tournoi de l'amitié du Rugby féminin organisé par le club « Fatayet Rugby Benihassen ».

Plus qu'un tournoi de rugby féminin à sept, il s’agit d’un événement familial et festif. L’entrée a été gratuite et les participants se sont réjouis des techniques extraordinaires démontrées par les joueuses.

Mr Khaled Babou, Président de Rugby Afrique et membre exécutif de WorldRugby EXCO Member ayant pris part à cet événement accompagné par Mme Maha Zaoui Manager du rugby féminin chez Rugby Afrique et membre fédéral de la FTR, parle plutôt de la montée spectaculaire du rugby féminin en Tunisie. Il ajoute que ces compétitions féminines motivent les jeunes filles à jouer d'avantage au rugby.

Quant à Mme Maha Zaoui, elle a insisté sur le fait de perpétuer dans ce sens et d'exploiter toute opportunité pour redorer l'image du rugby féminin en Tunisie.

A l'issu de ce tournoi 100% féminin le classement s'est avéré comme suit :

1- Rugby Club Jasmins Nabeul

2- Fatayat Rugby Jammel

3- Fatayat Rugby Beni Hassen

4- Association sportive féminine sousse jadida

5-Association sportive féminine Ouardanin

6-Rugby Club Ettahrir

